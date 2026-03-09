Saúdské Arábii dochází trpělivost. Prohráli jste, ponesete drtivé následky, vzkazuje Íránu

Saúdská Arábie vydala ostré varování adresované Teheránu, ve kterém označila Írán za budoucího „největšího poraženého“ v případě další eskalace probíhajícího konfliktu. Rijád ve svém oficiálním prohlášení odsoudil dlouhodobou kampaň íránské agrese, která je namířena nejen proti Království, ale i proti dalším členským zemím Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC).

Ministerstvo zahraničních věcí Saúdské Arábie zdůraznilo, že pokud bude Írán pokračovat ve svých útocích, ponese drtivé diplomatické, ekonomické i strategické následky. Podle Rijádu je současné chování Teheránu nepřijatelné za jakýchkoli okolností. Království zároveň potvrdilo své nezadatelné právo podniknout veškeré kroky nezbytné k ochraně svých obyvatel, území a státní suverenity.

Zvláštní znepokojení vyvolávají útoky na civilní letiště a ropnou infrastrukturu. Saúdská Arábie tyto činy označila za flagrantní porušení mezinárodního práva a záměrný pokus o destabilizaci celého regionu. Podle prohlášení ministerstva útoky na civilní cíle pouze demonstrují odhodlání Íránu ohrožovat regionální bezpečnost bez ohledu na mezinárodní úmluvy.

Rijád se v prohlášení také jasně vymezil proti nedávným slovům íránského prezidenta Masúda Pezeškjána. Ten veřejně tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu útočit na své sousedy. Saúdskoarabská diplomacie však tyto záruky označila za prázdné a pokrytecké, neboť íránské údery pokračovaly i během prezidentova projevu, a to pod záminkami, které Rijád označil za „chabé“.

Dalším bodem sváru se stalo obvinění ze strany Íránu, že Saúdská Arábie umožnila cizím stíhačkám a tankovacím letounům využívat svůj vzdušný prostor k útokům na íránské území. Rijád toto tvrzení kategoricky odmítl. Skutečností je podle ministerstva fakt, že letouny v oblasti provádějí pouze obranné patroly s cílem monitorovat a chránit vzdušný prostor zemí Zálivu před íránskými raketami a drony.

Do situace aktivně zasahuje také Velká Británie. Britský ministr obrany John Healey popsal íránský režim jako destruktivní sílu a vyzval Teherán, aby se vzdal svých jaderných ambicí. Healey potvrdil, že britské síly již v regionu sestřelily dva drony – jeden nad Jordánskem a druhý směřující k Bahrajnu. Britské královské letectvo (RAF) nyní operuje z Kypru i Kataru, aby podpořilo obranu Spojených arabských emirátů.

Napětí se přelilo i k hranicím NATO, když íránská balistická raketa narušila vzdušný prostor Turecka. Raketa byla následně neutralizována obrannými prostředky NATO ve východním Středomoří a její trosky dopadly na neobydlené území v jihocentrálním Turecku poblíž Gaziantepu. Turecké ministerstvo obrany potvrdilo, že incident se obešel bez obětí na životech či zranění.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakci na tento incident důrazně varoval Írán před dalšími provokativními kroky. Erdogan vyzval Teherán, aby se zdržel akcí, které vrhají stín na tisícileté sousedské a bratrské vazby mezi oběma zeměmi. Podle Erdogana pokračuje Írán v extrémně chybném postupu i přes upřímná varování, která mu Ankara v posledních dnech adresovala.

Turecko v souvislosti s konfliktem uvedlo své ozbrojené síly do stavu nejvyšší pohotovosti. Erdogan potvrdil, že turecké letectvo nepřetržitě monitoruje svůj vzdušný prostor pomocí stíhaček F-16 a letounů včasné výstrahy. Situace v regionu tak zůstává kritická, přičemž klíčoví hráči jako Saúdská Arábie a Turecko dávají jasně najevo, že íránskou agresi nebudou dále tolerovat. 

CNN: Školu, v níž zahynulo 168 dětí, zřejmě zasáhla americká raketa Tomahawk

Komentář

Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení

Nafta v Česku se včera průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Poprvé od května 2024 se tudíž prodávala za cenu vyšší než 38 Kč/l, jak vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o takřka 5 Kč/l neboli o bezmála 15 %. Benzín se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých 7 % dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.
Saúdská Arábie

Blízký východ je útoky „zděšen". Není to naše válka, vzkazuje

Ománský ministr zahraničí Bádr Albusajdí vyjádřil hluboké znepokojení nad násilím, které zachvátilo Blízký východ. Albusajdí, který v uplynulém měsíci působil jako zprostředkovatel nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem, uvedl, že je zděšen tím, jak byla vážná diplomatická jednání opět podkopána. Ve svém prohlášení na sociálních sítích zdůraznil, že tato situace neslouží zájmům Spojených států ani světovému míru, a vyzval Washington, aby se nenechal vtáhnout hlouběji do konfliktu se slovy: „Toto není vaše válka."

Saúdská Arábie Írán

před 1 hodinou

Ropa, ilustrační fotografie

Tři měsíce války vyšroubují cenu ropy na 185 dolarů za barel. Ekonomiku může potkat nepředstavitelný otřes

Světová ekonomika se ocitla na prahu vážné krize. Pondělní prudký nárůst cen ropy vyvolal masivní výprodeje na předních světových burzách a mezi ekonomy sílí obavy, že probíhající válka mezi USA, Izraelem a Íránem se stane rozbuškou pro globální ekonomický šok. Situace v Perském zálivu totiž vyústila v energetickou krizi, která s sebou nese hrozivé riziko stagflace.

před 2 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

CNN: Školu, v níž zahynulo 168 dětí, zřejmě zasáhla americká raketa Tomahawk

Nové video zveřejněné polooficiální íránskou tiskovou agenturou Mehr přineslo zásadní důkazy v kauze tragického útoku v íránském městě Mináb. Záběry pořízené z blízkého staveniště zachycují okamžik, kdy střela s plochou dráhou letu zasáhla námořní základnu Islámských revolučních gard (IRGC). Tato základna se nachází v bezprostředním sousedství školy Šadžare Tajjiba, kde podle íránských úřadů zahynulo nejméně 168 dětí a 14 dospělých.

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie

Experti: Svět stojí na prahu největšího ropného šoku v historii. Světová ekonomika čelí masové energetické krizi

Světová ekonomika čelí hrozbě, která by svým rozsahem mohla překonat všechny dosavadní energetické krize v historii, varuje BBC. Ceny ropy se v pondělí ráno utrhly ze řetězů a bleskově překonaly hranici 100 dolarů za barel, přičemž v jednu chvíli atakovaly i úroveň 115 dolarů. Tento dramatický nárůst je přímým důsledkem eskalujícího konfliktu v Perském zálivu, který fakticky zastavil export klíčové suroviny z jednoho z nejdůležitějších regionů světa.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Ukrajina na žádost USA vyslala na Blízký východ experty, budou chránit americké vojenské základny

Ukrajina vyslala do Jordánska své experty a flotilu speciálních záchytných dronů, aby pomohla Spojeným státům s ochranou jejich vojenských základen. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník New York Times, zveřejněném 9. března, uvedl, že k tomuto kroku došlo po přímé žádosti z Washingtonu. Spojené státy o pomoc požádaly 5. března v reakci na prudkou eskalaci napětí na Blízkém východě, která následovala po úderech na Írán.

před 5 hodinami

Modžtaba Chámeneí

Z bláta do louže. Modžtaba je krutější než Alí Chameneí, Trump o jeho jmenování věděl, tvrdí Íránci

Jmenování Modžtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem Íránu vyvolalo v zemi hluboké emoce, které se pohybují na škále od organizovaného nadšení v ulicích až po mrazivý odpor v soukromí íránských domovů. Zatímco režimní příznivci oslavují zachování kontinuity, pro velkou část populace představuje tento krok začátek éry, která může být ještě temnější než ta předchozí.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

raketový systém Patriot

NATO sestřelilo další íránskou raketu mířící do Turecka

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se začíná nebezpečně dotýkat i hranic Severoatlantické aliance. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že v pondělí krátce po 13. hodině zlikvidovaly systémy protivzdušné obrany NATO íránskou balistickou raketu, která pronikla do tureckého vzdušného prostoru. Trosky munice dopadly na neobydlené území u jihozápadního města Gaziantep. Podle oficiálních zpráv nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech.

před 8 hodinami

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Spojenectví s Putinem shořelo spolu s íránskými rafinériemi. Za sliby o neochvějné podpoře se skrývá parazitování

Vztahy mezi Moskvou a Teheránem se v posledních letech zdály být nerozbitné. Společné vojenské zájmy, dodávky íránských dronů pro ruskou agresi na Ukrajině a odpor k západní hegemonii vytvořily iluzi hlubokého spojenectví. Nicméně brutální realita devátého dne války v Íránu odhalila tuto vazbu v její skutečné podobě: jako čistě pragmatické partnerství, kde slova o podpoře končí tam, kde začínají létat rakety.

před 9 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně" přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou" záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

před 10 hodinami

Pete Hegseth

Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války" – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče".

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump rozpoutáním války v Íránu uvrhnul svět do chaotického víru destrukční politiky

Válka v Íránu, kterou rozpoutala administrativa Donalda Trumpa společně s Izraelem, vtahuje podle analýzy CNN zbytek světa do chaotického víru politiky postavené na boření zavedených pořádků. Přístup Spojených států ke svým spojencům v předvečer konfliktu připomínal nápis na slavné bundě Melanie Trumpové: „Mně je to jedno. A vám?" Washington totiž nejenže nehledal diplomatickou legitimitu, ale své nejbližší partnery o zahájení ofenzivy často ani neinformoval.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

Princ Andrew

Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety. 

včera

včera

včera

Sáblíková se loučila s kariérou stylově v Heerenveenu. Aplaudovala jí zaplněná hala

Na nedávných zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo se rozloučila se svou olympijskou kariérou. Nyní se v nizozemském Heerenvenu na vícebojařském mistrovství světa definitivně rozloučila Martina Sáblíková s celou kariérou. Konkrétně se tak stalo na její oblíbené tříkilometrové trati, na

