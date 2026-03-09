Saúdské Arábii dochází trpělivost. Prohráli jste, ponesete drtivé následky, vzkazuje Íránu

Saúdská Arábie vydala ostré varování adresované Teheránu, ve kterém označila Írán za budoucího „největšího poraženého“ v případě další eskalace probíhajícího konfliktu. Rijád ve svém oficiálním prohlášení odsoudil dlouhodobou kampaň íránské agrese, která je namířena nejen proti Království, ale i proti dalším členským zemím Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC).
Ministerstvo zahraničních věcí Saúdské Arábie zdůraznilo, že pokud bude Írán pokračovat ve svých útocích, ponese drtivé diplomatické, ekonomické i strategické následky. Podle Rijádu je současné chování Teheránu nepřijatelné za jakýchkoli okolností. Království zároveň potvrdilo své nezadatelné právo podniknout veškeré kroky nezbytné k ochraně svých obyvatel, území a státní suverenity.
Zvláštní znepokojení vyvolávají útoky na civilní letiště a ropnou infrastrukturu. Saúdská Arábie tyto činy označila za flagrantní porušení mezinárodního práva a záměrný pokus o destabilizaci celého regionu. Podle prohlášení ministerstva útoky na civilní cíle pouze demonstrují odhodlání Íránu ohrožovat regionální bezpečnost bez ohledu na mezinárodní úmluvy.
Rijád se v prohlášení také jasně vymezil proti nedávným slovům íránského prezidenta Masúda Pezeškjána. Ten veřejně tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu útočit na své sousedy. Saúdskoarabská diplomacie však tyto záruky označila za prázdné a pokrytecké, neboť íránské údery pokračovaly i během prezidentova projevu, a to pod záminkami, které Rijád označil za „chabé“.
Dalším bodem sváru se stalo obvinění ze strany Íránu, že Saúdská Arábie umožnila cizím stíhačkám a tankovacím letounům využívat svůj vzdušný prostor k útokům na íránské území. Rijád toto tvrzení kategoricky odmítl. Skutečností je podle ministerstva fakt, že letouny v oblasti provádějí pouze obranné patroly s cílem monitorovat a chránit vzdušný prostor zemí Zálivu před íránskými raketami a drony.
Do situace aktivně zasahuje také Velká Británie. Britský ministr obrany John Healey popsal íránský režim jako destruktivní sílu a vyzval Teherán, aby se vzdal svých jaderných ambicí. Healey potvrdil, že britské síly již v regionu sestřelily dva drony – jeden nad Jordánskem a druhý směřující k Bahrajnu. Britské královské letectvo (RAF) nyní operuje z Kypru i Kataru, aby podpořilo obranu Spojených arabských emirátů.
Napětí se přelilo i k hranicím NATO, když íránská balistická raketa narušila vzdušný prostor Turecka. Raketa byla následně neutralizována obrannými prostředky NATO ve východním Středomoří a její trosky dopadly na neobydlené území v jihocentrálním Turecku poblíž Gaziantepu. Turecké ministerstvo obrany potvrdilo, že incident se obešel bez obětí na životech či zranění.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakci na tento incident důrazně varoval Írán před dalšími provokativními kroky. Erdogan vyzval Teherán, aby se zdržel akcí, které vrhají stín na tisícileté sousedské a bratrské vazby mezi oběma zeměmi. Podle Erdogana pokračuje Írán v extrémně chybném postupu i přes upřímná varování, která mu Ankara v posledních dnech adresovala.
Turecko v souvislosti s konfliktem uvedlo své ozbrojené síly do stavu nejvyšší pohotovosti. Erdogan potvrdil, že turecké letectvo nepřetržitě monitoruje svůj vzdušný prostor pomocí stíhaček F-16 a letounů včasné výstrahy. Situace v regionu tak zůstává kritická, přičemž klíčoví hráči jako Saúdská Arábie a Turecko dávají jasně najevo, že íránskou agresi nebudou dále tolerovat.
