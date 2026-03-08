KOMENTÁŘ | Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda

8. března 2026 15:10

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Nafta v Česku se včera průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Poprvé od května 2024 se tudíž prodávala za cenu vyšší než 38 Kč/l, jak vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o takřka 5 Kč/l neboli o bezmála 15 %. Benzín se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých 7 % dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

K prudkému nárůstu cen pohonných hmot v Česku dochází v důsledku stupňujícího se konfliktu na Blízkém východě. V jeho důsledku došlo k praktickému uzavření Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla i tankery, které tak z oblasti Perského zálivu nemohou vyvážet surovou ropu a ropné produkty, ale ani suroviny typu zemního plynu, čpavku, močoviny či třeba helia. Dochází tak k výraznému poklesu nabídky těchto surovin na světovém trhu, čehož důsledkem je i dramatický vzestup velkoobchodních cen paliv typu benzínu či nafty na příslušných burzách, třeba té rotterdamské, jejž pak do cen promítají nakonec i tuzemské čerpací stanice.

V nadcházejícím týdnu je třeba počítat s dalším zdražením ropy a pokračujícím růstem cen pohonných hmot v Česku, které tak mohou zdražit o další 3 až 5 Kč/l. Situace na Blízkém východě se totiž komplikuje a klíčoví producenti ropy a zemního plynu v Perském zálivu, jako je Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, musí omezovat svoji produkci z důvodu nemožnosti ji v dosavadním rozsahu vyvážet do světa.

Saúdskoarabská burza je navzdory komplikujícímu se konfliktu dnes převážně v zeleném, její hlavní index Tadawul přidává zhruba 2 %. Nahoru ji táhne ropný kolos Saudi Aramco. Akcie této sedmé největší společnosti světa dle tržní kapitalizace přidávají 4,3 %. Minulou neděli, v prvotní reakci na zahájení úderu USA a Izraele na Írán, vzrostly o 3,4 %.

Aramco těží z vysokých cen ropy, které zvyšují jeho ziskovost. Dnešní vývoj jeho akcií tedy předznamenává další, zítřejší výrazný nárůst cen ropy. Výraznější, než jaký nastal v pondělí tohoto týdne, kdy ropa Brent zdražila o 8,4 %.

Pokud by dnes akcie kolosu Aramco uzavřely tam, kde jsou nyní, lze sázet na vyšší nárůst cen ropy v porovnání s minulým pondělím, takže její cena, v pátek bezmála 93 dolarů za barel, by se už zítra přehoupla přes 100 dolarů za barel. To právě vyvolá další citelný tlak na růst cen pohonných hmot v Česku.

2. března 2026 16:38

Po íránské párty Trumpa s Netanjahuem může přijít zničující kocovina

Ilustrační fotografie.

Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu. 

Ilustrační fotografie.

