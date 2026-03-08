KOMENTÁŘ | Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení

Nafta v Česku se včera průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Poprvé od května 2024 se tudíž prodávala za cenu vyšší než 38 Kč/l, jak vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o takřka 5 Kč/l neboli o bezmála 15 %. Benzín se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých 7 % dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.
K prudkému nárůstu cen pohonných hmot v Česku dochází v důsledku stupňujícího se konfliktu na Blízkém východě. V jeho důsledku došlo k praktickému uzavření Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla i tankery, které tak z oblasti Perského zálivu nemohou vyvážet surovou ropu a ropné produkty, ale ani suroviny typu zemního plynu, čpavku, močoviny či třeba helia. Dochází tak k výraznému poklesu nabídky těchto surovin na světovém trhu, čehož důsledkem je i dramatický vzestup velkoobchodních cen paliv typu benzínu či nafty na příslušných burzách, třeba té rotterdamské, jejž pak do cen promítají nakonec i tuzemské čerpací stanice.
V nadcházejícím týdnu je třeba počítat s dalším zdražením ropy a pokračujícím růstem cen pohonných hmot v Česku, které tak mohou zdražit o další 3 až 5 Kč/l. Situace na Blízkém východě se totiž komplikuje a klíčoví producenti ropy a zemního plynu v Perském zálivu, jako je Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, musí omezovat svoji produkci z důvodu nemožnosti ji v dosavadním rozsahu vyvážet do světa.
Saúdskoarabská burza je navzdory komplikujícímu se konfliktu dnes převážně v zeleném, její hlavní index Tadawul přidává zhruba 2 %. Nahoru ji táhne ropný kolos Saudi Aramco. Akcie této sedmé největší společnosti světa dle tržní kapitalizace přidávají 4,3 %. Minulou neděli, v prvotní reakci na zahájení úderu USA a Izraele na Írán, vzrostly o 3,4 %.
Aramco těží z vysokých cen ropy, které zvyšují jeho ziskovost. Dnešní vývoj jeho akcií tedy předznamenává další, zítřejší výrazný nárůst cen ropy. Výraznější, než jaký nastal v pondělí tohoto týdne, kdy ropa Brent zdražila o 8,4 %.
Pokud by dnes akcie kolosu Aramco uzavřely tam, kde jsou nyní, lze sázet na vyšší nárůst cen ropy v porovnání s minulým pondělím, takže její cena, v pátek bezmála 93 dolarů za barel, by se už zítra přehoupla přes 100 dolarů za barel. To právě vyvolá další citelný tlak na růst cen pohonných hmot v Česku.
Související
Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat
Benzin v posledních dnech zlevnil. Teď má spolu s naftou opět zdražovat
pohonné hmoty , Čerpací stanice , ropa , Saúdská Arábie
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 29 minutami
Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce
před 56 minutami
Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení
před 1 hodinou
Václav Moravec oznámil konec působení v České televizi
před 1 hodinou
Trump nevyloučil nasazení vojáků v Íránu. Kurdy požádal, aby nebojovali
před 2 hodinami
ANO první, Starostové by přeskočili ODS. Kubovo hnutí by do Sněmovny neproniklo
před 3 hodinami
Lipavský promluvil o třetí světové válce. Macinka vidí situaci jinak
před 4 hodinami
Pavel chce, aby Česko i nadále bylo bezpečnou a prosperující zemí
před 5 hodinami
Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová
před 6 hodinami
Izraelské varování. Nového íránského vůdce budeme pronásledovat, vzkazuje armáda
před 6 hodinami
Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu
před 7 hodinami
Vaše letadlové lodě už nepotřebujeme, vzkázal Trump do Británie
před 9 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů
včera
Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz
včera
Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos
včera
Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí
Aktualizováno včera
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
včera
Írán by ještě o víkendu mohl mít nového vůdce. Nahradí Chameneího
včera
Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem
včera
Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě
včera
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
Ve světě se válčí, ale stále dochází i ke chvályhodným činům, které si zaslouží pochvalu. O jeden takový se v Brně postaraly dvě školačky, které našly peněženku a odevzdaly ji městským strážníkům. Uvnitř bylo přes 10 tisíc korun.
Zdroj: Jan Hrabě