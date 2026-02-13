Benzin v posledních dnech zlevnil. Teď má spolu s naftou opět zdražovat

Rozdílný byl trend vývoje cen benzinu a nafty v Česku během uplynulých dní. Benzin nepatrně zlevnil, nafta mírně zdražila. V následujících dnech se očekává nárůst ceny pohonných hmot kvůli rostoucí ceně ropy.
Zatímco benzin v uplynulých dnech zlevnil o šest haléřů na 33,22 Kč za litr, nafta nadále zdražovala. Ve středu činila její průměrná cena 32,78 Kč za litr. Byla tak o devět haléřů dražší než o týden dříve.
"V příštím týdnu pohonné hmoty zdraží. Benzín o 15 haléřů na litr, nafta o 25 haléřů na litr. Do jejich cen se totiž výrazněji propíše narůst cen ropy na světových trzích, k němuž došlo ve druhé polovině ledna. Cena ropy Brent se od té doby pohybuje kolem 70 dolarů za barel, což ceny u českých čerpacích stanic ještě stále plně nereflektují," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.
Za zdražení ropy může houstnoucí napětí kolem Íránu, kde stále může dojít k vojenskému úderu USA. Na cenu mají vliv i západní sankce na ruskou a íránskou ropu, protože Indie a Čína se obracejí na jiné dodavatele, zejména západní a saúdskoarabské.
"Ruská a íránská ropa v rostoucí míře nenacházejí své kupce a dlí v tankerech na mořích, aniž by doputovaly do rafinérií ke zpracování. Taková situace ovšem zabraňuje citelnějšímu poklesu světových cen ropy, který by zlevnil také pohonné hmoty v Česku," vysvětlil expert.
