Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále

Průměrná cena pohonných hmot v Česku dál roste. O více než dvacet haléřů v posledních dnech stoupla cena benzinu i nafty. Experti očekávají další růst cen. Vývoj by se mohl změnit, pokud se uklidní napětí na Blízkém východě.
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u tuzemských čerpacích stanic prodává v průměru za 33,28 Kč, což je o 22 haléřů více než před týdnem. Nafta zdražila o 27 haléřů na průměrných 32,69 Kč za litr.
Podle ekonoma Lukáše Kovandy mají pohonné hmoty zdražit i v příštích sedmi dnech, kdy cena stoupne o 15 haléřů na litr v případě benzínu a o 20 haléřů v případě nafty. Může za to zvýšení dolarové ceny ropy Brent o více než čtyři procenta.
"V přepočtu do korun je její nárůst jen více než tříprocentní, kvůli zpevnění české měny vůči dolaru. I to však bude na zmíněné zdražení u českých čerpacích stanic stačit," vysvětlil Kovanda.
Ropa zdražila kvůli zvýšenému napětí na Blízkém východě, kde hrozí další střet mezi Spojenými státy americkými a Íránem, který ale v posledních dnech vyjádřil ochotu jednat s Washingtonem.
"Pokud jednání skončí bezvýsledně a obnoví se slovní přestřelka mezi oběma státy, lze očekávat opětovný růst cen ropy. Pokud by jednání měla hmatatelný pozitivní výsledek, v druhé polovině února mohou ceny pohonných hmot v ČR začít i citelněji klesat," dodal ekonom.
