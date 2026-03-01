Rozzuření Íránci se pokusili vtrhnout na americké velvyslanectví

V iráckém hlavním městě se demonstranti pokusili proniknout do opevněné Zelené zóny, která je mimo jiné sídlem amerického velvyslanectví. Tato akce byla přímou reakcí na zabití íránského nejvyššího vůdce. Záběry z místa zachycují nedělní ranní střety mezi protestujícími a iráckými bezpečnostními složkami na mostě 14. července, jenž vede přes řeku Tigris právě do této střežené oblasti.
Během incidentu byly k vidění záblesky a kouř, po čemž se dav začal stahovat zpět. Bagdádská Zelená zóna je klíčovým místem, kde se nacházejí irácké vládní úřady a několik diplomatických zastoupení včetně ambasády Spojených států. Bezpečnostní jednotky se snažily rozehnat protest směřující proti americkým a izraelským útokům na Írán přímo u vstupu do zóny.
Odpor proti útoku se projevil i v dalších částech Iráku, zejména v jižních provinciích Dhi Qar a Basra, kde se do ulic vydaly početné davy lidí. Účastníci těchto pochodů veřejně odsuzovali usmrcení Chameneího, skandovali hesla a mávali vlajkami. Protesty v těchto regionech dokumentují rozsáhlé rozhořčení, které událost v zemi vyvolala.
Irácká vláda v návaznosti na smrt íránského představitele vyhlásila třídenní státní smutek a zaslala sousednímu Íránu oficiální kondolence. Podle vládního mluvčího Bassema Al-Awadiho představuje společný úder USA a Izraele na Írán akt nestoudné agrese. Mluvčí tento čin ostře odsoudil jako krok, který porušuje veškeré humanitární i morální normy.
Začíná víkend, kdy skončí meteorologická zima a zároveň únor a odstartuje meteorologické jaro a březen. Počasí má být podobné jako v posledních dnech, denní maxima budou stoupat nad 10 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě