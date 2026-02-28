První reakce na útoky v Íránu: Blízký východ se ocitá na pokraji katastrofy, varuje svět

28. února 2026

Světoví lídři a mezinárodní organizace začínají reagovat na zprávy o úderech Spojených států a Izraele proti Íránu i na následnou odvetu Teheránu na Blízkém východě. Záběry ověřené stanicí CNN zachycují útok na komplex íránského ministerstva rozvědky v severní části Teheránu. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallas označila současný vývoj za nebezpečný.

Kallas uvedla, že dnes ráno hovořila s izraelským ministrem zahraničí a zdůraznila, že prioritou musí být ochrana civilistů a dodržování mezinárodního humanitárního práva. Švýcarské ministerstvo zahraničí vyjádřilo hluboké znepokojení nad dnešními útoky. Švýcarsko vyzvalo všechny zúčastněné strany k maximální zdrženlivost a ochraně civilní infrastruktury.

Malajsijský premiér Anwar Ibrahim varoval, že americké a izraelské údery přivádějí Blízký východ na pokraj katastrofy. Vyzval Washington a Teherán, aby místo další eskalace hledali diplomatické východisko z krize. Slovinská prezidentka Nataša Pirc Musar rovněž sleduje situaci s velkými obavami a upozornila na ohrožení míru a stability v regionu.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí na sociální síti X konstatovalo, že režim v Teheránu měl veškeré příležitosti zabránit násilnému scénáři. Ukrajina ve svém prohlášení popřála íránskému lidu bezpečnost, prosperitu a svobodu. Zároveň potvrdila svůj postoj podporující stabilitu na celém Blízkém východě.

Australský premiér Anthony Albanese vyjádřil Spojeným státům podporu v krocích, které mají Íránu zabránit v získání jaderné zbraně. Na síti X napsal, že Austrálie stojí při odvážném íránském lidu v jeho boji proti útlaku. Indická velvyslanectví v Izraeli a Íránu mezitím doporučila svým občanům v těchto zemích maximální opatrnost a omezení cestování.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že jeho hlavním zájmem je svoboda pro íránský lid. V krátkém telefonátu pro Washington Post v sobotu po čtvrté hodině ráno místního času prohlásil, že USA pracují na tom, aby se Írán stal bezpečným místem. Podle jeho slov chce pro tamní obyvatele jen svobodu.

Když byl prezident dotázán na to, co by mělo být odkazem této vojenské operace, odpověděl přímočaře. „Chci bezpečný národ a přesně toho dosáhneme,“ řekl Trump novinářům. Spojené státy podle něj usilují o stabilizaci situace, která byla dlouhodobě neudržitelná.

Útoky na strategické cíle v Íránu jsou doprovázeny zvýšenou aktivitou diplomacie po celém světě. Zatímco některé země volají po okamžitém klidu zbraní, spojenci USA zdůrazňují nutnost eliminace íránské jaderné hrozby. Situace na Blízkém východě tak zůstává po ranních úderech velmi napjatá.

Cílem útoků USA a Izraele se stala Chameneího kancelář i prezidentský palác

