Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní

Začíná víkend, kdy skončí meteorologická zima a zároveň únor a odstartuje meteorologické jaro a březen. Počasí má být podobné jako v posledních dnech, denní maxima budou stoupat nad 10 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes bude jasno až polojasno. Zpočátku se místy mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, a to především v západní polovině Čech. K večeru má podle předpovědi od západu přibývat oblačnosti.
Sobotní nejvyšší teploty vystoupají až na 15 °C. V místech, kde se bude držet nízká oblačnost, ale nepřekročí 8 °C. Na horách se očekávají maxima kolem 7 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 10 °C.
Neděle přinese polojasno až skoro jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo. Ojediněle hrozí přeháňky. Ráno a večer opět není vyloučen výskyt mlh či nízké oblačnosti. Odpolední maxima vyšplhají na 12 °C.
