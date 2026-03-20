Tragické následky má případ fyzického napadení v Prostějově, který vyšetřuje policie. Jedna osoba podlehla zraněním, další člověk skončil v rukou policistů. Přesné okolnosti tragédie jsou předmětem vyšetřování.
Policie o případu informovala ve čtvrtek odpoledne. "V Prostějově prověřujeme fyzické napadení, při němž jedna osoba utrpěla zranění, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla," uvedla na sociální síti X.
Strážci zákona zadrželi v souvislosti s tragickou událostí jednu osobu. Případem se zabývají kriminalisté, kteří zjišťují přesné okolnosti incidentu.
Podle informací webu novinky.cz se tragédie stala u obchodní galerie Zlatá Brána v centru Prostějova. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
Související
Záhadné úmrtí dvou lidí v Písku. Těla se našla v lodním kontejneru
Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně
krimi , Policie ČR , Olomoucký kraj
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Tragédie v Prostějově. Jeden člověk nepřežil fyzické napadení
před 1 hodinou
Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl
před 2 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, pak se oteplí
včera
Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov
včera
Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi
včera
Ostře sledovaná návštěva se odkládá. Trump kvůli Íránu do Číny zatím nepojede
včera
Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel
včera
Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo
včera
Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu
včera
„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem
včera
Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát
včera
Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN
včera
BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi
včera
Válka s Íránem stojí USA astronomické částky
včera
Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě
včera
Nepochopitelný útok, který ničí trhy. Babiš reaguje na izraelské údery
včera
Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení
včera
Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem
včera
Bude to nejlepší. Babiš vysvětlil, proč nechce Pavla na summitu NATO
včera
Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že za útok na cenné íránské ropné pole je zodpovědný Izrael. Teheránu vzkázal, že k dalším podobným útokům nedojde, pokud se íránská armáda zdrží odvetných útoků, jejichž cílem se v uplynulých hodinách stal Katar.
Zdroj: Lucie Podzimková