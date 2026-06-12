CNN: Dohoda USA s Íránem má jen prodloužit příměří a znovu otevřít Hormuzský průliv

Prozataimní dohoda mezi Spojenými státy a Íránem by měla prodloužit příměří, znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a připravit půdu pro další rozhovory o íránském jaderném programu. Diplomat obeznámený se situací ro CNN potvrdil, že obě strany se již shodly na textu memoranda o porozumění. Celý dokument však v tuto chvíli stále ještě čeká na závěrečný oficiální podpis.
Podle diplomatických zdrojů je jedním z hlavních bodů ujednání šedesátidenní příměří na všech frontách, které zahrnuje také oblast Libanonu. Tento klid zbraní má vstoupit v platnost okamžitě po oficiálním podpisu memoranda. Dohoda má přinést zásadní uklidnění situace v celém regionu, který byl v posledních měsících paralyzován otevřeným vojenským konfliktem.
Dalším klíčovým závazkem je okamžité zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž Írán se zavázal, že za průjezd touto námořní trasou nebude účtovat žádné poplatky. Opatření má zajistit zcela volný plynulý tok energií a komerčního zboží. Lodní doprava v této klíčové vodní cestě by se měla vrátit na úroveň před vypuknutím války do třiceti dnů od podpisu dokumentu.
Spojené státy na oplátku zruší blokádu íránských přístavů a poskytnou Teheránu částečnou úlevu od ekonomických sankcí. Tento krok bude podle diplomata záviset na tom, jak hladce bude plnění dohody postupovat a zda obě strany budou i nadále jednat v dobré víře. Přesné datum úplného zrušení sankcí však text memoranda neobsahuje.
Připravovaná smlouva podle amerických vyjednavačů splňuje veškeré požadavky Washingtonu v jaderné oblasti. Írán se v ní mimo jiné zavazuje, že nezíská jadernou zbraň, a dokument řeší také citlivou otázku íránských zásob vysoce obohaceného uranu. Celý mezinárodní dokument vstoupí do dějin pod oficiálním názvem Islámábádská dohoda, případně Islámábádská deklarace.
Diplomatické zdroje nicméně nezmínily, zda dohoda obsahuje také uvolnění miliard dolarů ze zmrazených íránských fondů v zahraničí. Právě tento požadavek Teheránu přitom podle dřívějších zpráv celé vyjednávání dlouhodobě brzdil. Status Hormuzského průlivu a budoucnost íránského jaderného programu patřily mezi hlavní témata, o nichž se intenzivně diskutovalo v posledních dnech předběžných rozhovorů.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy úspěšně ukončily válku s Íránem, a memorandum označil za velmi silné. Dodal, že viceprezident JD Vance by mohl odcestovat na podpisový ceremoniál do Evropy během několika málo dnů, možná již tuto neděli. Podle zdrojů z diplomatických kruhů by se tento akt měl uskutečnit ve švýcarské Ženevě, což potvrdilo několik nezávislých zdrojů.
Ženeva byla vybrána i kvůli své geografické blízkosti k Francii, kde se Trump s americkou delegací příští týden zúčastní summitu skupiny G7. Podpis memoranda bude podle diplomatů znamenat začátek druhé fáze diplomatických rozhovorů, během níž budou úředníci pracovat na samotné implementaci dohody. Jako o alternativním místu pro podpis se v zákulisí spekulovalo také o rakouské Vídni.
Představitelé Íránu jsou však ve svých oficiálních vyjádřeních k dosažení dohody zatím podstatně zdrženlivější. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí uvedl, že zprávy o definitivní dohodě jsou v tuto chvíli pouhými spekulacemi. Podle íránských státních médií jeho země dosud nepřijala žádné konečné rozhodnutí ohledně textu jakékoliv smlouvy.
Přípravy na mírové rozhovory provázely v minulých týdnech stovky amerických bezpečnostních pracovníků, jejichž plány byly opakovaně narušovány nepředvídanými událostmi. Rozhovory se plánovaly, vojenské týmy odjížděly předem do zámoří, ale plány nakonec selhaly. V dubnu se Vance zúčastnil neúspěšných jednání v Pákistánu, který v mediaci sehrál klíčovou roli a dal dohodě jméno.
Po neúspěchu v Pákistánu se pozornost přesunula do Švýcarska, kam americké bezpečnostní složky opakovaně vysílaly personál ke koordinaci podpisu. Teprve předchozí den Donald Trump naznačil, že nová vlna útoků na Írán byla odvolána a bylo dosaženo předběžného ujednání. Křehká diplomatická jednání však stále mohou ohrozit incidenty na frontě, jako bylo nedávné sestřelení amerického vojenského vrtulníku Íránem.
Související
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Bohaté státy Evropské unie se bouří. Chtějí razantní škrty
před 1 hodinou
Islámábádská dohoda je na spadnutí? Írán popřel, že by ji měl o víkendu podepsat
před 1 hodinou
Zahajovací zápas fotbalového MS zvládlo domácí Mexiko. JAR dohrávala o devíti lidech
před 2 hodinami
CNN: Dohoda USA s Íránem má jen prodloužit příměří a znovu otevřít Hormuzský průliv
před 3 hodinami
Ministryně pro místní rozvoj Mrázová byla napadena
před 4 hodinami
Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu
před 5 hodinami
Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail
před 6 hodinami
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
před 7 hodinami
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
před 7 hodinami
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
před 9 hodinami
Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr
před 10 hodinami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
včera
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
Francie, Německo a další členské státy Evropské unie intenzivně diskutují o zásadní reformě, či dokonce rozpuštění patnáct let staré Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Cílem plánovaných změn je zefektivnit reakci bloku na současné geopolitické krize. Podle informací deníku Financial Times zvažují unijní metropole omezení pravomocí šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové a přesun funkcí tohoto úřadu, disponujícího ročním rozpočtem ve výši jedné miliardy eur, zpět pod Evropskou komisi a jednotlivé členské státy.
Zdroj: Libor Novák