Policie řeší černou šelmu na Táborsku. Svědkyně natočila video

Nebezpečné zvíře se může vyskytovat na jihu Čech. Policisté za poslední dny přijali několik oznámení o černé kočkovité šelmě, jedna svědkyně dokonce natočila video. Lidé by proto měli být v regionu obezřetní při pohybu v přírodě.
Jihočeská policie informovala, že během uplynulého víkendu přijala několik oznámení o údajném výskytu velké kočkovité šelmy v regionu. V posledních dnech přišla hlášení z Táborska, okolí Roudné a Dlouhé Lhoty.
"Zvíře je v pohybu a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku. Oznamovatelce se v neděli ve večerních hodinách podařilo natočit větší černé zvíře, právě v okolí Dlouhé Lhoty, a může se jednat o velkou kočkovitou šelmu," uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.
Policie kvůli případu žádá veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě, například na polích či v lesích. Strážci zákona zároveň vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími.
"V případě, že zvíře uvedeného popisu spatříte, volejte ihned na linku 158 a nepřibližujte se k němu," vyzvala mluvčí Krausová.
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Zdroj: Jan Hrabě