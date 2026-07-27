Policie řeší černou šelmu na Táborsku. Svědkyně natočila video

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. července 2026 18:28

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Nebezpečné zvíře se může vyskytovat na jihu Čech. Policisté za poslední dny přijali několik oznámení o černé kočkovité šelmě, jedna svědkyně dokonce natočila video. Lidé by proto měli být v regionu obezřetní při pohybu v přírodě. 

Jihočeská policie informovala, že během uplynulého víkendu přijala několik oznámení o údajném výskytu velké kočkovité šelmy v regionu. V posledních dnech přišla hlášení z Táborska, okolí Roudné a Dlouhé Lhoty.

"Zvíře je v pohybu a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku. Oznamovatelce se v neděli ve večerních hodinách podařilo natočit větší černé zvíře, právě v okolí Dlouhé Lhoty, a může se jednat o velkou kočkovitou šelmu," uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. 

Policie kvůli případu žádá veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě, například na polích či v lesích. Strážci zákona zároveň vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími.

"V případě, že zvíře uvedeného popisu spatříte, volejte ihned na linku 158 a nepřibližujte se k němu," vyzvala mluvčí Krausová. 

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