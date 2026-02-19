Policie obvinila dva lidi z týrání zvířat v Litoměřicích

Policie obvinila dva lidi v případu týrání zvířat v Litoměřicích, který v únoru rozlítil spoustu lidí v Česku. Podezřelí, kteří si podle dostupných informací natáčeli hrůzný čin, jsou vyšetřováni na svobodě.
"Litoměřičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou osob, kterým bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířete," uvedla policie v úterý na sociální síti X. Obvinění jsou stíháni na svobodě.
Policie se případem možného týrání v Litoměřicích zabývá od začátku února na základě reportáže televizní stanice CNN Prima News. "Na základě dostupných informací, včetně zveřejněného videozáznamu, na kterém si podezřelé osoby svůj skutek samy nahrávají, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířete," řekl policejní mluvčí David Novák.
Strážci zákona zjistili totožnost podezřelých a v rámci vyšetřování provedli výslechy všech zúčastněných osob. Došlo také k zajištění všech dostupných audiovizuálních materiálů, které hrůzný čin zachycují.
"Rádi bychom veřejnost důrazně vyzvali, aby nebrala zákon do vlastních rukou. Jakékoli projevy, vyhrožování či snaha o vlastní řešení incidentu mohou vést pouze k dalším problémům," zmínil Novák v souvislosti s případem.
