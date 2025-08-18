Pes měl stahovací pásky na čumáku a svázané nohy. Majiteli hrozí až tři roky vězení

Týráním zvířat se od nedělního odpoledne zabývají policisté z Ústeckého kraje. Žena našla v obci na Lounsku podvyživeného psa se svázanými předními končetinami. Majiteli zvířeti hrozí až tři roky za mřížemi.
Pro policii začal případ v neděli kolem 17. hodiny, kdy obdržela oznámení o možném týrání psa v Podbořanském Rohozci. Na místo vyrazila policejní hlídka z obvodního oddělení a zjistila skutečnosti, které vedly k zahájení úkonů trestního řízení.
"Dle našich informací byl oznamovatelkou nalezen čtyřnohý mazlíček v podvyživeném stavu se stahovacími páskami na čumáku a na svázaných předních končetinách. Ty mu měly způsobit zjevně hluboké a otevřené rány," uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.
Na místo byl přivolán pracovník útulku z Lounska, který zajistil ošetření zvířete a převzal si ho do péče. Policisté se událostí nadále zabývají a chystají se provádět úkony spojené s trestním řízením s majitelem pejska. V případě prokázání viny mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
"V této fázi, kde se případ nachází, nemůžeme poskytnout prozatím více informací," dodal mluvčí Mareš.
týrání zvířat , Psi , Policie ČR , Ústecký kraj
