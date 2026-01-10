Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

David Holub

10. ledna 2026 13:48

Tým mistrů světa z Prahy 2024.
Tým mistrů světa z Prahy 2024.

Dlouho očekávaná nominace českých hokejových reprezentantů na blížící se Zimní olympijské hry, které se letos budou konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo i za účasti hráčů z kanadsko-americké NHL, byla odtajněna ve středu trenérem Radimem Rulíkem. Ten už dříve, konkrétně v červnu, oznámil šestici hráčů z NHL, kteří se olympiády v reprezentačním dresu zúčastní. Nyní k nim přidal zbývající jména, například veterána Romana Červenku, ale i překvapení, jakými jsou obránci Jiří Ticháček a Tomáš Kundrátek či útočník Jakub Flek.

K první zmiňované šestici hráčů z NHL nyní kouč Rulík přidal ještě dalších sedm z této zámořské soutěže s tím, že v kádru se nachází i 19 mistrů světa z pražského šampionátu v roce 2024. „Chtěli bychom navázat na Prahu. Ukázali jsme si, že to v týmu je, ale samozřejmě víme, že olympijský turnaj bude daleko kvalitnější,“ uvedl k tomu Rulík na tiskovce po boku prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika.

Připomeňme, že onu šestici prvních hokejistů z NHL nominovaných Rulíkem tvoří brankář Lukáš Dostál (Anaheim), obránce Radko Gudas (Anaheim) a útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha (oba Boston), Martin Nečas (Colorado) a Ondřej Palát (New Jersey).

V kádru se také objevují hokejisté, kteří neměli tu čest startovat na zlatém domácím MS 2024. A tak se nyní do týmu dostali třeba obránce Filip Hronek či forvardi Tomáš Hertl a Radek Faksa. Rulík také přišel se jmény, se kterými se obecně příliš na olympiádu nepočítalo jako obránci Ticháček a Kundrátek či útočník Jakub Flek. V případě Fleka jde o jediného útočníka, který v nominovaném kádru nemá zkušenost se zámořským hokejem. „Letos má skvělou sezonu v Brně a je to nesmírně dynamický, obětavý týmový hráč. Zraje jako víno a za mě byla volba jasná,“ řekl Rulík.

Co se týče Kundrátka, tak ten sice dosud v této sezóně ani jednou nereprezentoval, ovšem má za sebou účast na šesti mistrovstvích světa a dvou olympiádách. „Tomáš nás přesvědčil už v Praze. Je to profík, dovede se připravit na těžký turnaj. Teď, kdy to ví dopředu, se dokáže připravit znovu a že bude týmu jako pravák prospěšný,“ pokračoval český stratég.

Ten se pak musí obejít bez útočníků Tomáše Noska, Filipa Chytila či Jiřího Kulicha, kteří jsou momentálně mezi zraněnými. Nevylučuje se ale jejich možné nasazení v případě, že by z kádru vypadl někdo kvůli zranění.

„Jsme malá země, klesá nám počet registrovaných hráčů, i těch, kteří hrají například v NHL. I tak ale věřím, že jsme schopni složit výborný tým. Nejedeme na olympiádu jako favorit, ale když při nás bude stát štěstí, zachytá nám gólman, tak věřím, že budeme schopni bojovat o medaile. Věřím, že trenér bude mít štěstí při výběru,“ nechal se slyšet svazový šéf Hadamczik.

Program národního A-týmu je takový, že 2. února se sejde v Karlových Varech jeho evropská část, 5. února pak tato část mužstva odletí do dějiště Her. Osmého února pak do Milána dorazí i hráči z NHL.

Hokejový turnaj pak začíná pro Čechy 12. února duelem s Kanadou. V rámci skupiny A se pak utká s Francií a se Švýcarskem, přičemž přímo do čtvrtfinále postupují vítězové tří čtyřčlenných skupin a nejlepším tým z druhého místa. Zbylé týmy budou hrát předkolo.

Nominace hokejistů na ZOH v Miláně a Cortině d´Ampezzo 2026:

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah), Daniel Vladař (Philadelphia)

Obránci: Radko Gudas (Anaheim), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempný (Brynäs), Tomáš Kundrátek (Třinec), Jan Rutta (Ženeva), Radim Šimek (Liberec), David Špaček (Iowa), Jiří Ticháček (Kärpät)

Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Radek Faksa (Dallas), Pavel Zacha, David Pastrňák (oba Boston), Ondřej Palát (New Jersey), Jakub Flek (Brno), Tomáš Hertl (Vegas), David Kämpf (Vancouver), Ondřej Kaše (Litvínov), Dominik Kubalík (Zug), Matěj Stránský (Davos), David Tomášek (Färjestad), Martin Nečas (Colorado)

Další zprávy