Půjde národní tým do příští sezóny s novým trenérem? Rulík měl dostat nabídku trénovat Kladno

Pokud by k takovému přestupu došlo, jednalo by se o unikátní přesun. Málokdy se stane, že by dosavadní trenér české hokejové reprezentace zamířil po takovém angažmá do extraligového týmu, který se v posledních letech spíše v tuzemské nejvyšší soutěži zachraňoval, i když v aktuální sezóně je tomu v případě Kladna jinak, jelikož se po letech dostalo do play-off. Po této sezóně ale k tomu může dojít, pokud Radim Rulík bude zlákán nabídkou Kladna a pokud pro takový přesun dostane souhlas od šéfa českého hokeje Aloise Hadamczika.
Od konce prosince má hokejové Kladno na své lavičce jako provizorní řešení po konci Davida Čermáka Tomáše Plekance. Ten přitom byl součástí kladenského trenérského štábu neoficiálně už od října loňského roku, kdy chtěl být nablízku a pomoct tak trenérům během období plného nelichotivých výsledků. Hlavní Plekancovou prací v kladenském klubu je však sportovní ředitel.
Majitel Rytířů Tomáš Drastil tak začal hledat dlouhodobé řešení a v souvislosti s tím nemá nemalé plány. Obrátil se totiž svým zrakem na nejlukrativnější jméno, hlavního trenéra reprezentace Radima Rulíka. Ten tak má nyní zamotanou hlavu, protože musí rozhodovat mezi dvěma nabídkami. Na stole má totiž i prodloužení smlouvy ze strany Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). „Po olympiádě jsme Radimu Rulíkovi i celému realizačnímu týmu nabídli prodloužení smlouvy o další dva roky. Všichni trenéři dostali i potřebný čas k rozmyšlení situace s tím, že do 17. března, kdy se koná příští zasedání výkonného výboru, má Radim Rulík dát vědět, jestli nabídku přijímá,“ nechal se k situaci kolem Rulíka slyšet samotný prezident ČSLH Hadamczik, který tak dal trenérovi jasné ultimátum.
Co se týče kladenské nabídky, tak ta má podle serveru sport.cz směřovat na téměř celý reprezentační realizační tým, výjimkou je akorát jeden z asistentů Jiří Kalous. V případě, že by Rulík a spol. kývli na onu kladenskou nabídku, do středočeského klubu by zamířil kromě Rulíka i současný trenér reprezentačních gólmanů Ondřej Pavelec a po Rulíkově boku by byl i Plekanec, který by se tak nově věnoval jen kladenským hokejistům. Další z reprezentačních asistentů Marek Židlický by to měl podle zákulisních informací s případným kladenským angažmá složitější vzhledem k tomu, že má rodinu v zámoří.
Kdyby Rulík tedy nakonec nabídku Kladna přijal, je jasné, že se ihned bude hledat jeho nástupce na uvolněný post reprezentačního trenéra. Jisté by bylo, že by s jím nemohl stát kouč Patrik Augusta, jenž po nedávném konci u „dvacítky“, kde zaznamenal řadu úspěchů, povede od následující sezóny 2026/27 pražskou Spartu.
22. února 2026 18:26
Zdroj: Libor Novák