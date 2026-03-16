Půjde národní tým do příští sezóny s novým trenérem? Rulík měl dostat nabídku trénovat Kladno

David Holub

16. března 2026 19:24

Olympijský hokejový stadion v Miláně Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Pokud by k takovému přestupu došlo, jednalo by se o unikátní přesun. Málokdy se stane, že by dosavadní trenér české hokejové reprezentace zamířil po takovém angažmá do extraligového týmu, který se v posledních letech spíše v tuzemské nejvyšší soutěži zachraňoval, i když v aktuální sezóně je tomu v případě Kladna jinak, jelikož se po letech dostalo do play-off. Po této sezóně ale k tomu může dojít, pokud Radim Rulík bude zlákán nabídkou Kladna a pokud pro takový přesun dostane souhlas od šéfa českého hokeje Aloise Hadamczika.

Od konce prosince má hokejové Kladno na své lavičce jako provizorní řešení po konci Davida Čermáka Tomáše Plekance. Ten přitom byl součástí kladenského trenérského štábu neoficiálně už od října loňského roku, kdy chtěl být nablízku a pomoct tak trenérům během období plného nelichotivých výsledků. Hlavní Plekancovou prací v kladenském klubu je však sportovní ředitel.

Majitel Rytířů Tomáš Drastil tak začal hledat dlouhodobé řešení a v souvislosti s tím nemá nemalé plány. Obrátil se totiž svým zrakem na nejlukrativnější jméno, hlavního trenéra reprezentace Radima Rulíka. Ten tak má nyní zamotanou hlavu, protože musí rozhodovat mezi dvěma nabídkami. Na stole má totiž i prodloužení smlouvy ze strany Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). „Po olympiádě jsme Radimu Rulíkovi i celému realizačnímu týmu nabídli prodloužení smlouvy o další dva roky. Všichni trenéři dostali i potřebný čas k rozmyšlení situace s tím, že do 17. března, kdy se koná příští zasedání výkonného výboru, má Radim Rulík dát vědět, jestli nabídku přijímá,“ nechal se k situaci kolem Rulíka slyšet samotný prezident ČSLH Hadamczik, který tak dal trenérovi jasné ultimátum.

Co se týče kladenské nabídky, tak ta má podle serveru sport.cz směřovat na téměř celý reprezentační realizační tým, výjimkou je akorát jeden z asistentů Jiří Kalous. V případě, že by Rulík a spol. kývli na onu kladenskou nabídku, do středočeského klubu by zamířil kromě Rulíka i současný trenér reprezentačních gólmanů Ondřej Pavelec a po Rulíkově boku by byl i Plekanec, který by se tak nově věnoval jen kladenským hokejistům. Další z reprezentačních asistentů Marek Židlický by to měl podle zákulisních informací s případným kladenským angažmá složitější vzhledem k tomu, že má rodinu v zámoří.

Kdyby Rulík tedy nakonec nabídku Kladna přijal, je jasné, že se ihned bude hledat jeho nástupce na uvolněný post reprezentačního trenéra. Jisté by bylo, že by s jím nemohl stát kouč Patrik Augusta, jenž po nedávném konci u „dvacítky“, kde zaznamenal řadu úspěchů, povede od následující sezóny 2026/27 pražskou Spartu.   

22. února 2026 18:26

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 
Olympijský hokejový stadion v Miláně

Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.

