Stovkám tisíc řidičáků letos vyprší platnost. Výměna je oproti minulosti jednodušší

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. června 2026 16:41

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Řidiči, kterým ještě letos skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít moderní digitální cestu přes Portál dopravy. Upozorňuje na to ministerstvo dopravy. Elektronické podání žádosti plně využívá propojenost státních registrů, je rychlé, bezpečné a levnější. Počet řidičů, kteří dávají přednost digitální formě před osobní návštěvou úřadu, roste.

Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, nemusíte kvůli výměně chodit na městský úřad nebo magistrát. Vše vyřídíte pohodlně přes internet. Ministerstvo dopravy eviduje v celé České republice k začátku června 2026 přes 360 tisíc řidičských průkazů, kterým do konce roku skončí platnost.

Statistiky ukazují výrazné rozdíly mezi generacemi. Výměna dokladů se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let; zde končí platnost rekordním 117 979 průkazům. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se jedná o 32 588 průkazů. Výměna dokladů se bude nejvíce týkat těch, které byly vydané v Praze: 39 882.

"Naším hlavním cílem je maximálně usnadnit občanům komunikaci se státem. K obnově řidičského průkazu není nutné chodit fyzicky na úřad, ale lze si o nový požádat prostřednictvím Portálu dopravy prakticky odkudkoliv," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Od letošního roku je možné podání uskutečnit i v případě získání nového řidičského oprávnění prvožadatelů, nebo v případě jejich rozšíření o nové skupiny. "Chci proto motivovat všechny, kteří dosud váhají: Využijte toho, že státní registry dnes spolupracují on-line, nechte papírování a vyřiďte si nový průkaz z domova na Portálu dopravy," dodal Bednárik.

Do Portálu dopravy se přihlásíte jednoduše pomocí své Digitální identity (např. Bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu nebo eObčanka). Systém vás sám upozorní na blížící se konec platnosti dokladu, předvyplní potřebné údaje a schválení žádosti potvrdí zasláním notifikace. Nový doklad budete mít v řádu dnů. Pokud však chcete mít jistotu, že bude vyroben do pěti dní, můžete zvolit službu Blesk.

Ministerstvo dopravy ČR bude v digitalizaci dopravních agend pokračovat i nadále s cílem přinášet moderní, ekonomicky udržitelná a uživatelsky přívětivá řešení pro všechny občany. Dalším krokem má být dokončení digitalizace převodu vozidel na nového vlastníka a související úkony (žádost o 3. značky, RZ bez STK známek).

31. května 2026 17:08

Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí

Související

Více souvisejících

řidičské průkazy řidiči Ministerstvo dopravy Ivan Bednárik (ČD)

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Martin Kupka

ODS uspořádala ideovou konferenci. Bouřlivě se řešila otázka přijetí eura

Více než 300 delegátů z celé České republiky se v sobotu 13. června 2026 osobně zapojilo do ideové konference ODS. Dalších téměř 700 lidí sledovalo její průběh prostřednictvím online přenosu na webu strany a sociálních sítích. Konference se stala vyvrcholením několikaměsíční programové a ideové práce, do které se zapojily stovky členů, komunálních politiků, odborníků i podporovatelů strany.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Stovkám tisíc řidičáků letos vyprší platnost. Výměna je oproti minulosti jednodušší

Řidiči, kterým ještě letos skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít moderní digitální cestu přes Portál dopravy. Upozorňuje na to ministerstvo dopravy. Elektronické podání žádosti plně využívá propojenost státních registrů, je rychlé, bezpečné a levnější. Počet řidičů, kteří dávají přednost digitální formě před osobní návštěvou úřadu, roste.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Vít Rakušan (STAN)

Pavel toho vyjedná více než vy, udeřil Rakušan v diskuzi s Macinkou

Stále nevyjasněná otázka účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Turecku vyvolává vášnivé diskuze mezi sněmovními politiky. Podle exministra Víta Rakušana (STAN) není pochyb o tom, že prezident toho může na jednání vyjednat více než ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Zemřela česká trenérská fotbalová legenda Petr Uličný

V době, kdy celý svět žije ve čtvrtek zahájeným fotbalovým světovým šampionátem, přišla pro český fotbal nesmírně bolestná a smutná zpráva. Ve věku 76 let totiž po dlouhé vážné nemoci zemřela tuzemská trenérská fotbalová legenda Petr Uličný, který jako trenér zaznamenal úspěchy s Brnem nebo Olomoucí. Tam zakončil i svou hráčskou kariéru, během které nastupoval i za Spartu a Plzeň.

před 8 hodinami

Zdena Mašínová

Pohřeb Zdeny Mašínové proběhne příští týden v Olomouci

Česko v tomto týdnu zasáhla jedna velmi smutná zpráva, když ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Josefa Mašína a sestra kontroverzně vnímaných bratří Mašínů. Od pátku je známo, kdy a kde se uskuteční poslední rozloučení s vyznamenanou dámou. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

Alexus Grynkewich

Státy NATO zvažují zásadní změnu. Chtějí udělit nejvyššímu veliteli pravomoc sestřelovat drony

Členské státy Severoatlantické aliance usilují o to, aby měl nejvyšší vojenský velitel NATO v Evropě větší pravomoci při sestřelování cizích bezpilotních letounů. Nový návrh by měl být schválen do nadcházejícího červencového summitu lídrů v Ankaře. Podle informací od aliančních diplomatů a představitelů by tak americký generál Alexus Grynkewich získal podstatně větší flexibilitu při operativním přesouvání prostředků protivzdušné obrany a určování stupňů bojové pohotovosti bez nutnosti zdlouhavého schvalování.

včera

Elon Musk

Tolik peněz, že je nemá šanci do konce života utratit. Elon Musk se stal prvním bilionářem na světě

Vstup vesmírné a technologické společnosti SpaceX na akciový trh zajistil Elonu Muskovi historické prvenství, neboť se stal vůbec prvním dolarovým trilionářem, resp. bilionářem na světě. Hodnota jeho majetku, který spočívá převážně v akciových podílech automobilky Tesla a právě SpaceX, se odhaduje na astronomických 1,11 bilionu dolarů. Takto obrovské jmění, představující milion milionů, se zcela vymyká běžnému lidskému chápání.

včera

včera

Facebook a Instagram po celém světě kolabují. Postihl je rozsáhlý globální výpadek

Sociální sítě Facebook a Instagram postihl rozsáhlý globální výpadek, který v pátek zasáhl uživatele v mnoha zemích světa. Podle specializovaných serverů pro sledování výpadků a stížností na konkurenčních platformách hlásili lidé potíže s přístupem do aplikací i k webovým stránkám.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy