Stovkám tisíc řidičáků letos vyprší platnost. Výměna je oproti minulosti jednodušší

Řidiči, kterým ještě letos skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít moderní digitální cestu přes Portál dopravy. Upozorňuje na to ministerstvo dopravy. Elektronické podání žádosti plně využívá propojenost státních registrů, je rychlé, bezpečné a levnější. Počet řidičů, kteří dávají přednost digitální formě před osobní návštěvou úřadu, roste.
Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, nemusíte kvůli výměně chodit na městský úřad nebo magistrát. Vše vyřídíte pohodlně přes internet. Ministerstvo dopravy eviduje v celé České republice k začátku června 2026 přes 360 tisíc řidičských průkazů, kterým do konce roku skončí platnost.
Statistiky ukazují výrazné rozdíly mezi generacemi. Výměna dokladů se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let; zde končí platnost rekordním 117 979 průkazům. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se jedná o 32 588 průkazů. Výměna dokladů se bude nejvíce týkat těch, které byly vydané v Praze: 39 882.
"Naším hlavním cílem je maximálně usnadnit občanům komunikaci se státem. K obnově řidičského průkazu není nutné chodit fyzicky na úřad, ale lze si o nový požádat prostřednictvím Portálu dopravy prakticky odkudkoliv," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Od letošního roku je možné podání uskutečnit i v případě získání nového řidičského oprávnění prvožadatelů, nebo v případě jejich rozšíření o nové skupiny. "Chci proto motivovat všechny, kteří dosud váhají: Využijte toho, že státní registry dnes spolupracují on-line, nechte papírování a vyřiďte si nový průkaz z domova na Portálu dopravy," dodal Bednárik.
Do Portálu dopravy se přihlásíte jednoduše pomocí své Digitální identity (např. Bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu nebo eObčanka). Systém vás sám upozorní na blížící se konec platnosti dokladu, předvyplní potřebné údaje a schválení žádosti potvrdí zasláním notifikace. Nový doklad budete mít v řádu dnů. Pokud však chcete mít jistotu, že bude vyroben do pěti dní, můžete zvolit službu Blesk.
Ministerstvo dopravy ČR bude v digitalizaci dopravních agend pokračovat i nadále s cílem přinášet moderní, ekonomicky udržitelná a uživatelsky přívětivá řešení pro všechny občany. Dalším krokem má být dokončení digitalizace převodu vozidel na nového vlastníka a související úkony (žádost o 3. značky, RZ bez STK známek).
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Zdroj: Libor Novák