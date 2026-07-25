Foldyna stále nesmí domů. Soud prodloužil předběžné opatření

Dlouholetý poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) se další měsíc nesmí zdržovat ve společné domácnosti s manželkou. Děčínský okresní soud prodloužil předchozí vykázání politika, který je podezřelý z domácího násilí.
"Musím si hledat nové bydlení, v této situaci jsem poprvé," řekl Foldyna pro Český rozhlas-Radiožurnál. Dále už nechtěl svou aktuální situaci komentovat. Soud požádala o předběžné opatření manželka dlouholetého poslance.
Foldyna byl původně vykázán po konfliktu s manželkou na 14 dní z jejich společného domu na okraji Děčína a musel se i podrobit zákazu ženu kontaktovat. Politikovi také zabavili několik střelných zbraní.
Podle policie si právo komentovat kauzu vyhradilo děčínské okresní státní zastupitelství, které nicméně vzkázalo, že případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné. Foldynova manželka pak novinářům sdělila, že nesmí mluvit kvůli policejnímu embargu souvisejícímu s vyšetřováním.
Vykázání je preventivním opatřením k ochraně ohrožených osob, které se ukládá bez ohledu na případnou trestněprávní kvalifikaci jednání násilné osoby. Policie vykáže násilníka vždy, zjistí-li, že se v dané věci jedná o případ domácího násilí. Současně pak může být jednání násilné osoby vyšetřováno v rámci trestního řízení, uvádí se na webu ministerstva vnitra.
Foldyna do velké politiky vstoupil v barvách ČSSD, ale již několik let zastupuje v Poslanecké sněmovně hnutí SPD, které je momentálně součástí vládní koalice s ANO a Motoristy.
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Zdroj: Libor Novák