Policie vykázala z domu poslance Foldynu. Je podezřelý z domácího násilí

Poslanec za hnutí SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Policie ho v uplynulých dnech vykázala ze společného děčínského obydlí, které sdílí se svou chotí, a dočasně mu zabavila legálně držené palné zbraně. Informace o policejním zásahu přinesl Radiožurnál, kterému událost potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Sám zákonodárce uplatněné opatření potvrdil, jakoukoli vinu však odmítá a celou věc nechce blíže komentovat.
K údajnému fyzickému napadení manželky mělo dojít v průběhu minulého týdne v domě na okraji Děčína. Na základě vyhodnocení rizik policisté přistoupili k vykázání Foldyny z domova na dobu čtrnácti dnů a uložili mu také absolutní zákaz jakéhokoli kontaktování partnerky.
Reportér Radiožurnálu zastihl poslance v prostorách Poslanecké sněmovny, kde se ho na podezření přímo dotázal. Foldyna nejprve s rozhovorem souhlasil, avšak po dotazu na domácí násilí a zajištění zbraní reagoval pouze stručným potvrzením, že k vykázání došlo. Podrobnosti o dění ve své domácnosti sdělit odmítl s tím, že se k věci nebude vyjadřovat a trvá na své nevině. Na další dotazy novináře reagoval podrážděně a důrazně jej požádal, aby ho neobtěžoval, načež odešel do neveřejných částí sněmovní budovy.
Co přesně se v děčínském domě odehrálo, zůstává nejasné, protože zúčastněné strany i úřady zachovávají mlčení. Policejní mluvčí Veronika Hyšplerová sdělila, že poskytování informací k tomuto případu si kompletně vyhradilo děčínské okresní státní zastupitelství. Okresní státní zástupce Lukáš Otipka odmítl věc komentovat s vysvětlením, že trestní řízení je ve fázi prověřování. Vyjádření neposkytla ani Foldynova manželka, kterou novináři zastihli před domem, kde na zahradě stojí dekorativní lodní kotva odkazující na poslancovo dřívější kapitánské povolání. Žena pouze uvedla, že má od policie zákaz o vyšetřování hovořit.
Policejní vykázání z obydlí představuje preventivní opatření na ochranu ohrožených osob, jehož délka byla novelou občanského zákoníku loni v červenci prodloužena z původních deseti na čtrnáct dní. K tomuto kroku policisté nepotřebují souhlas oběti a stanovenou dvoutýdenní lhůtu nelze nijak zkrátit, a to ani na přání samotné napadené osoby. Pokud by vykázaný agresor zákaz přiblížení nebo kontaktu porušil, dopustil by se maření výkonu úředního rozhodnutí, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Oběť má navíc možnost požádat soud o prodloužení této lhůty prostřednictvím předběžného opatření.
Stejná legislativní úprava platná od loňského léta nově ukládá policii povinnost automaticky zajistit zbraně každému, kdo je z obydlí vykázán. Tyto legálně držené zbraně zůstávají v policejní úschově po celou dobu trvání vykázání nebo navazujícího soudního opatření a zpět jsou majiteli vráceny až po jejich skončení. Tento postup byl uplatněn i u poslance Foldyny, který tak musel své střelné zbraně odevzdat.
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Zdroj: Libor Novák