Policie prověřuje Foldynu kvůli podezření z týrání manželky a dětí. Hrozí mu až osm let vězení

Policie prověřuje poslance Jaroslava Foldynu, kterého nedávno vykázala ze společného bydliště v Děčíně, kvůli podezření z dlouhodobého týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí. O zahájení úkonů trestního řízení vůči jedné fyzické osobě informoval děčínský žalobce Lukáš Otipka z Okresního státního zastupitelství v Děčíně.
Jméno poslance úřad s ohledem na neveřejnou fázi prověřování oficiálně nezmínil, všechny okolnosti však ukazují právě na tento případ. Tyto právní kvalifikace se v praxi nejčastěji používají při řešení domácího násilí na partnerkách či dětech.
Podle vyjádření státního zastupitelství jsou ve hře přísnější odstavce příslušných trestních paragrafů. Podezření se totiž týká týrání, které mělo probíhat po delší dobu a vůči dvěma obětem, což představuje přitěžující okolnost.
Kvůli tomu se možná trestní sazba u obou činů zvyšuje na dva až osm let vězení. V základní sazbě přitom u týrání svěřené osoby hrozí maximálně pět let a u týrání osoby ve společném obydlí nejvýše čtyři roky vězení.
K vykázání poslance z jeho děčínského domu došlo na dobu dvou týdnů, což je standardní opatření sloužící k ochraně obětí před dalším kontaktem s možným agresorem. Sám Foldyna uplatnění tohoto úředního postupu potvrdil.
Reportér Radiožurnálu zastihl poslance v prostorách Poslanecké sněmovny, kde se ho na podezření přímo dotázal. Foldyna nejprve s rozhovorem souhlasil, avšak po dotazu na domácí násilí a zajištění zbraní reagoval pouze stručným potvrzením, že k vykázání došlo.
Podrobnosti o dění ve své domácnosti sdělit odmítl s tím, že se k věci nebude vyjadřovat a trvá na své nevině. Na další dotazy novináře reagoval podrážděně a důrazně jej požádal, aby ho neobtěžoval, načež odešel do neveřejných částí sněmovní budovy.
Co přesně se v děčínském domě odehrálo, zůstává nejasné, protože zúčastněné strany i úřady zachovávají mlčení. Policejní mluvčí Veronika Hyšplerová sdělila, že poskytování informací k tomuto případu si kompletně vyhradilo děčínské okresní státní zastupitelství.
Policejní vykázání z obydlí představuje preventivní opatření na ochranu ohrožených osob, jehož délka byla novelou občanského zákoníku loni v červenci prodloužena z původních deseti na čtrnáct dní. K tomuto kroku policisté nepotřebují souhlas oběti a stanovenou dvoutýdenní lhůtu nelze nijak zkrátit, a to ani na přání samotné napadené osoby.
Pokud by vykázaný agresor zákaz přiblížení nebo kontaktu porušil, dopustil by se maření výkonu úředního rozhodnutí, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Oběť má navíc možnost požádat soud o prodloužení této lhůty prostřednictvím předběžného opatření.
Související
Policie vykázala z domu poslance Foldynu. Je podezřelý z domácího násilí
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Policie prověřuje Foldynu kvůli podezření z týrání manželky a dětí. Hrozí mu až osm let vězení
před 1 hodinou
Google zakročil. Z obchodu Play smazal ruský mail, sociální síť i chatovací aplikaci Kremlu
před 2 hodinami
Ukrajinským premiérem se stal bývalý šéf Naftogazu Koreckyj
před 3 hodinami
Lidé demonstrují, vojáci se bouří. Ukrajinou mohutně otřásá konec Fedorova
před 4 hodinami
Jeřáb spadl v Praze na ulici. Zasahují hasiči, místem nejezdí trolejbusy
před 4 hodinami
Policie vykázala z domu poslance Foldynu. Je podezřelý z domácího násilí
před 4 hodinami
Trumpova administrativa zveřejňování Epsteinových spisů totálně zvorala, přiznal Vance
před 5 hodinami
CNN: Útok na školu, při němž zemřelo na 170 dětí, v USA prakticky nikdo nevyšetřuje
před 6 hodinami
Spojené státy oznámily nová, pětadvacetiprocentní cla
před 7 hodinami
Spojené státy provedly další vlnu leteckých úderů proti Íránu
před 8 hodinami
Počasí: Do Česka o víkendu dorazí přeháňky a ochlazení
včera
Francouzský parlament schválil asistovanou sebevraždu. Premiér se chce obrátit na ústavní soud
včera
Pentagon zavede screening testosteronu u vojáků, oznámil Hegseth
včera
Bouřky dorazily. Meteorologové upozornili na supercely na jižní Moravě
včera
Norsku se ulevilo. Korunní princeznu konečně pustili z nemocnice
včera
Prezident Pavel by Turkovu rezignaci považoval za správný postup
včera
Počasí se neodkloní od letního normálu, vyplývá z dlouhodobého výhledu
včera
Lidé mění práci jinak než před deseti lety. Nabídku dnes odmítají i kvůli šéfovi či atmosféře
včera
Kasparov: Putin nemá v úmyslu uzavřít s Ukrajinou mírovou dohodu
včera
EU se dohodla na prodloužení ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Vyloučí z ní muže v branném věku
Evropská unie se dohodla na prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky až do roku 2028, nově z ní však vyloučí muže v branném věku. Podle středečního tiskového prohlášení Rady EU bude s ohledem na vyvíjející se obranné potřeby Ukrajiny dočasná ochrana napříště poskytována pouze těm žadatelům, kteří splňují své vojenské povinnosti vůči své vlasti. Toto nové omezení se nicméně nebude vztahovat na osoby, které již status dočasné ochrany v unijních zemích legálně využívají. Dotkne se výhradně nových žadatelů.
Zdroj: Libor Novák