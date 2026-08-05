Policejní pátrání na jezeře Most. Dva lidé se pohřešují po úterní bouřce

Policisté druhým dnem pátrají po dvou pohřešovaných lidech na jezeře Most v Ústeckém kraji. Hledané osoby zmizely beze stopy při úterní silné bouřce, která zasáhla rozsáhlou vodní plochu v Mostě. Do akce jdou i potápěči.
Rozsáhlá pátrací akce po dvou pohřešovaných byla zahájena již v úterý vpodvečer. "Přes Mostecko i celý Ústecký kraj se přehnala silná bouřka doprovázená velmi silným větrem. Někteří lidé na vodní hladině měli značné potíže dostat se bezpečně ke břehu," uvedli policisté na sociální síti X.
Ve středu se strážci zákona k jezeru vrátili, aby v pátrání pokračovali. "Propátrávány jsou břehy jezera i jeho okolí. Na místě zasahují potapěči zásahové jednotky, policisté poříčního oddělení a hasiči, kteří společně vyvíjejí maximální úsilí k nalezení pohřešovaných," sdělila policie.
"S ohledem na rodiny pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti. O vývoji situace budeme veřejnost informovat, jakmile to okolnosti dovolí," dodali policisté.
Mostecké jezero je antropogenní jezero, které vzniklo rekultivací bývalého hnědouhelného dolu na území starého královského města Most. Má rozlohu přes 300 hektarů, maximální hloubka je 71 metrů. Veřejnosti je přístupné od září 2020.
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Zdroj: Lucie Podzimková