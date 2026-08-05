Česko netrápí jen tropy. V Praze a dvou krajích se vyskytuje smog

V Česku pokračuje vlna tropických veder, v úterý na řadě míst udeřily až velmi silné bouřky. Meteorologové varují také před nebezpečím požárů. K tomu všemu se ve třech krajích přidal smog. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Již v úterý odpoledne byla vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.
"Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 a její překročení je na některé z reprezentativních stanic očekáváno i nadále," uvedli k tomu meteorologové.
Doporučení pro lidi se zásadně neliší od těch, která meteorologové dávají v souvislosti s vedry. Při pobytu venku v odpoledních hodinách je lepší zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Platí to zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.
V Česku jsou momentálně platné i výstrahy před vysokými či velmi vysokými teplotami a s nimi související zátěží na lidský organismus, která může být na některých místech až extrémní. Meteorologové varují také před rizikem vzniku a šíření požárů.
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Zdroj: Lucie Podzimková