EU zpřísňuje Ukrajincům podmínky pro dočasnou ochranu. Problém hrozí zejména mužům

Ukrajinským mužům, kteří nesplnili vojenskou povinnost, nastávají krušné časy. Pokud dorazí do některého z členských států EU, už nebudou mít nárok na udělení dočasné ochrany. Bylo totiž zveřejněno nové rozhodnutí Rady EU, které upravuje podmínky pro udělování dočasné ochrany a zároveň ji prodlužuje. Informovalo o tom ministerstvo vnitra.
V úterý bylo v Úředním věstníku EU publikováno prováděcí rozhodnutí Rady EU k dočasné ochraně, které vstoupí v účinnost od středy. Rozhodnutí prodlužuje dočasnou ochranu pro osoby prchající před válkou na Ukrajině do března 2028 a zároveň upravuje podmínky pro její udělování. U žádostí podaných od středy nebude dočasná ochrana nově udělena osobám, které nedoloží splnění vojenských povinností na Ukrajině.
"Naše vláda zpřísnění podmínek dočasné ochrany prosazuje dlouhodobě a oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Toto rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity a uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Žadatelé budou muset prokázat splnění vojenských povinností prostřednictvím aplikace Reserv+, aby jim dočasná ochrana byla udělena. Podmínka se vztahuje na žádosti o první i opakovanou dočasnou ochranu a také na dočasnou ochranu za účelem společného soužití rodiny. Nevztahuje se na osoby, které již mají dočasnou ochranu platnou ke dni vydání rozhodnutí a dočasnou ochranu si v České republice po tomto dni nepřetržitě zachovávají.
Rovněž dochází k prodloužení dočasné ochrany o rok, a to do konce března 2028. V České republice bude její prodloužení probíhat obdobně jako v předchozích letech – prostřednictvím online registrace a následné osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra za účelem vyznačení nového vízového štítku. Po splnění obou kroků bude dočasná ochrana prodloužena až do 31. března 2028. Podmínka doložit splnění vojenských povinností se nebude týkat procesu prodlužování dočasné ochrany.
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Zdroj: Jan Hrabě