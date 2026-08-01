Nedostali jídlo ani bydlení. Většina migrantů se ze španělské enklávy vrátila zpět do Maroka

Španělské úřady čelí nevídané migrační krizi na severoafrickém pobřeží, kde do španělské enklávy Ceuta během pouhých dvou dnů pronikly desítky tisíc lidí. Od čtvrtka překročilo hranici odhadem padesát až šedesát tisíc migrantů, což vyvolalo chaos v celém regionu. Situace si vyžádala nejméně padesát sedm obětí na životech, přičemž většina z nich utonula při nebezpečném pokusu překonat hraniční zátaras po moři i po souši. Do pátečního večera se však většina příchozích začala sama vracet na marocké území, jelikož v malé enklávě nenašli stravu ani přístřeší.
Masivní nápor okamžitě vyvolal diplomatickou a bezpečnostní pohotovost v celé Evropě. Španělský premiér Pedro Sánchez označil události za přímé porušení územní celistvosti státu a osobně vyrazil přímo do zasažené oblasti. Zprávy o masovém přechodu hranic vedly okolní státy k rychlé reakci; Itálie dočasně obnovila některé hraniční kontroly pro cestující ze Španělska a Francie zpřísnila dohled na společných hranicích. V Ceutě, která má běžně kolem osmdesáti čtyř tisíc obyvatel, došlo kvůli přetížení složek k totálnímu kolapsu základní infrastruktury.
Kromě tragických úmrtí zaznamenaly bezpečnostní složky na hranicích také násilné střety. Během čtvrtka a pátku se davy lidí snažily překonat hraniční ploty i mořské úseky, přičemž místní pohraničníci byli obrovskou přesilou zcela paralyzováni. Ačkoliv španělský Nejvyšší soud nedávno rozhodl, že migranty připlouvající po moři nelze automaticky vracet do Maroka, vláda deklarovala záměr vyhostit všechny osoby bez řádného oprávnění v nejkratším možném termínu. Reálně však situaci vyřešil spíše samotný návrat lidí přes hraniční přechody a poškozené ploty zpět do Maroka.
Hlavním spouštěčem této vlny se staly dezinformace a falešné zprávy šířené převaděči přes sociální sítě. Na platformách typu Instagram se šířila videa úspěšných přechodů spojená se zprávami o verdiktu španělského soudu, což vytvořilo u tisíců mladých Maročanů iluzi snadné cesty do Evropy. K rozhodnutí riskovat přispělo i klidné letní moře a vleklá hospodářská krize v Maroku, kde čtvrtina mladých lidí ve věku od patnácti do čtyřiadvaceti let nemá práci ani nestuduje. Analytici navíc poukazují na pasivitu marockých úřadů, které nad dlouhodobě sporným územím Ceuty přivírají oči.
Reakce evropských partnerů na sebe nenechala dlouho čekat a ukázala na trvající křehkost schengenského prostoru. Itálie oznámila třicetidenní pozastavení plného volného pohybu pro přílety a připlutí ze Španělska s cílem prověřovat státní příslušníky třetích zemí. Podle italských představitelů jde o nevyhnutelný krok k ochraně bezpečnosti občanů a vnějších hranic Unie. Pro občany Evropské unie se na cestách mezi těmito státy nic nemění a letecké společnosti potvrzují, že spojení fungují podle plánu, cestující si však musí připravit platné doklady.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na události zdůraznila, že příchod do Evropské unie musí striktně podléhat platným pravidlům. Paříž zase okamžitě posílila dohled na francouzsko-španělské hranici. Ačkoliv jsou enklávy Ceuta a Melilla součástí schengenského prostoru, standardně v nich platí zvláštní režim a cestující na španělskou pevninu podléhají běžné kontrole. Incident přesto vyvolal ostrou debatu o funkčnosti evropské migrační politiky a bezpečnosti vnějších hranic.
Téma se stalo také předmětem tvrdé politické přestřelky na španělské i mezinárodní scéně. Sánchezova socialistická vláda, která se dlouhodobě profiluje vstřícnějším přístupem k migraci, se dostala pod drtivý tlak opozice. Lídři španělské krajní pravice označili premiéra za zrádce a vyzvali k jeho demisi s tím, že narušil bezpečnost země. Ke kritice španělského přístupu se připojilo i americké ministerstvo zahraničí, podle něhož je současný stav přímým důsledkem politiky podporující nelegální migraci.
Do diskuse vstoupil rovněž americký exprezident Donald Trump, který události v Severní Africe využil ve své politické kampani jako varovný příklad pro nadcházející volby. Podle něj události ukazují, co Evropě i světu hrozí při nedostatečné ochraně hranic. Události tak znovu otevřely hluboké ideologické příkopy kolem migrační tématiky na obou březích Atlantiku, přičemž zasažená města čelí obrovskému tlaku na posílení bezpečnosti.
Svědectví samotných účastníků hovoří o obrovském zklamání a chaosu, který na místě zavládl. Mnozí mladí lidé přiznali, že jednali impulsivně pod vlivem videí na internetu, aniž by měli představu o realitě na druhé straně hranice. Po příchodu do Ceuty nebylo možné sehnat základní potraviny ani ubytování, což většinu z nich dohnalo k okamžitému návratu domů. Mnohasetkilometrovou cestu tak mnozí absolvovali zcela zbytečně a bez jakéhokoliv výsledku.
Ačkoliv Ceuta zažila podobný nápor již v květnu 2021, kdy do města během dvou dnů proniklo přes osm tisíc lidí, tentokrát šlo o rozsah, který nemá v historii obou enkláv obdoby. Španělské ministerstvo vnitra v součinnosti s armádou a policií nadále monitoruje situaci podél celého hraničního pásma a posiluje patroly. Zda se podaří situaci na severu Afriky dlouhodobě stabilizovat, bude záviset především na další diplomatické dohodě mezi Madridem a Rabatem.
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Zdroj: Libor Novák