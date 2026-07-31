Na bojišti nemají šanci, pořád chtěli jen přestávky na kávu, říkají po společném cvičení s NATO ukrajinští vojáci

Ukrajinští vojáci ze sboru Azov, kteří se na květnovém cvičení NATO Aurora 2026 ve Švédsku zhostili úlohy protivníka, odjížděli s otevřenou a tvrdou kritikou západních armád. Své dojmy z průběhu manévrů popsali pro německý deník Welt jako výrazný kulturní šok. Zaskočil je především pomalý rytmus výcviku, četné přestávky i striktní byrokratická omezení týkající se nasazení bezpilotních prostředků.
Během simulovaných bojů ukrajinští operátoři dronů opakovaně prolomili obranu západních jednotek a vyřazovali jejich techniku včetně tanků. Postup útočníků byl v některých scénářích tak rychlý a drtivý, že organizátoři museli zasažené síly aliance vracet zpět do hry, aby cvičení vůbec mohlo pokračovat. Podle ukrajinských vojáků by v takovém stavu západní armády na reálném bojišti neměly šanci uspět.
Ukrajinci poukazovali na to, že alianční vojáci působili zaskočeně intenzitou simulovaného střetu a neustále vyžadovali pauzy na odpočinek a kávu. Výcvik navíc komplikovala pravidla, která určovala konkrétní zóny a podmínky, kde bylo možné drony používat. To podle ukrajinských veteránů zcela neodpovídá realitě moderního bojiště, kde se technologie využívají bez omezení.
Při simulovaných útocích postupovali Ukrajinci s takovou rychlostí, že alianční obrana zkolabovala během několika minut. Agentura AP popsala situaci při simulaci útoku na ostrov Gotland, kde ukrajinské týmy postupovaly tak efektivně, že organizátoři museli cvičení třikrát přerušit a zničené západní jednotky i techniku vrátit do hry, aby mohl výcvik vůbec pokračovat.
Při dalším ze scénářů dokázali ukrajinští operátoři během necelých dvaceti minut prolomit kompletní obranu vojenského letiště a zasáhnout všechny určené cíle. Zkušenosti ze Švédska navíc nejsou ojedinělé. Již loňské cvičení Hedgehog 2025 v Estonsku ukázalo podobné slabiny, když ukrajinské týmy během jediného dne dokázaly simulovaně zlikvidovat dva alianční prapory
Podobný průběh mělo i námořní cvičení REPMUS/Dynamic Messenger u břehů Portugalska, kde ukrajinský tým ovládl všech pět simulovaných scénářů, aniž by si alianční síly útoku vůbec všimly. Tyto opakované nezdary otevřely v evropských odborných kruzích debatu o nutnosti zásadní reformy západního vojenského výcviku.
Zkušenosti z těchto i dalších manévrů ukazují na hluboké strukturální zaostávání evropských armád za realitou současného konfliktu. Německý Bundeswehr proto již od začátku roku využívá ukrajinské instruktory, kteří na tamních cvičištích školí německé vojáky. Deník Welt na základě těchto poznatků definoval několik zásadních lekcí, které by si mělo Německo i další státy z ukrajinské praxe osvojit.
Prvním klíčovým bodem je neuvěřitelná rychlost inovací a schopnost reagovat na kroky protivníka. Válka se mění ze dne na den a jakmile jedna strana vyvine nový nástroj, druhá okamžitě reaguje protiopatřením. Ukrajinská armáda proto zavedla například systém motivací a odměn pro dronové jednotky, které za potvrzené zásahy získávají body směnitelné za novou techniku.
Druhé doporučení zdůrazňuje nutnost svěřovat odpovědnost mladším velitelům a technologickým odborníkům. Moderní konflikty se opírají o umělou inteligenci, analýzu dat a rychlé rozhodování přímo v terénu, což si vyžaduje potlačení rigidní hierarchie založené na služebním stáří a posílení flexibility velení.
Třetí oblastí je připravenost státu na rozsáhlou mobilizaci a budování soběstačného zbrojního průmyslu. Výcviková zařízení, záložní struktury a výrobní kapacity zejména v oblasti dronů a přesně naváděné munice musí být připraveny ještě před vypuknutím krize, nikoliv až v momentě napadení.
Čtvrtá lekce se týká obranyschopnosti celé společnosti a její ochoty přinášet oběti. Ukrajinští velitelé upozorňují, že jejich armádu tvoří v zásadě civilisté, kteří se museli vnitřně smířit s dlouhodobým bojem, přičemž vyjadřují pochybnosti, zda by k podobnému nasazení byli ochotni i obyvatelé jiných evropských zemí.
Případ cvičení ve Švédsku navíc nebylo ojedinělým selháním. Podobné výsledky přinesly i loňské manévry v Estonsku nebo námořní cvičení u Portugalska, kde ukrajinské týmy zcela dominovaly a poukázaly na to, že síly NATO podceňují dopady masového nasazení bezpilotních systémů a nedostatečně se maskují.
Výsledky simulovaných střetů rozvířily v řadě evropských zemí odbornou debatu o nutnosti zásadní reformy ozbrojených sil. Bez zrychlení nákupních procesů, zkrácení testování nových technologií a zapojení širší veřejnosti do systému obrany zůstane připravenost západních armád na moderní konflikt podle odborníků značně omezená.
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Zdroj: Libor Novák