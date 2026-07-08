Závěry summitu NATO. Deklarace zmiňuje Rusko, Ukrajinu i Írán

Letošní summit NATO v turecké Ankaře dospěl ke svému konci. Lídři členských zemí, k nimž patří i Česko, si znovu přislíbili pomoc v případě napadení. Rusko bylo označeno za hrozbu, jím napadená Ukrajina se může těšit na další podporu ze strany aliančních spojenců. V závěrečné deklaraci se zmiňuje také Írán.
Lídři v prvním bodu deklarace letošního summitu potvrdili, že se v Ankaře sešli, aby potvrdili závazek kolektivní obrany pod článkem 5. "Útok na jednoho je útok na všechny. Naše jednota, solidarita a kolektivní síla zůstává základem pro mír, bezpečnost a prosperitu miliardy lidí naší aliance svobodných a demokratických národů," konstatovali představitelé členských zemí.
V prohlášení je zmiňována ruská hrozba i trvající nebezpečí terorismu. NATO vyzdvihlo fakt, že v loňském kalendářním roce došlo k významnému navýšení obranných investic evropských zemí a Kanady.
"Dnes v Ankaře oznamujeme nové zakázky v hodnotě více než 50 miliard dolarů a zavazujeme se rozšiřovat kolektivní výrobní kapacitu a spolupracovat s průmyslem s cílem urychlit inovace. Budeme pokračovat v práci na odstranění obchodních bariér v oblasti obrany mezi spojenci a využívat partnerství NATO k maximalizaci hloubky a spolupráce v oblasti obranného průmyslu," prohlásili politici.
Jeden z bodů deklarace je věnován Ukrajině, která je označena za zemi přispívají k transatlantické bezpečnosti. Spojenci pro letošní rok přislíbili pomoc v hodnotě 70 miliard dolarů. Půjde o vojenské vybavení či výcvik ukrajinských vojáků. V příštím roce se počítá přinejmenším se stejně hodnotnou podporou Kyjeva.
"Aliance pokračuje v reakci a přizpůsobování se strategické konkurenci, všudypřítomné nestabilitě, hybridním hrozbám a opakujícím se otřesům, které definují naše širší bezpečnostní prostředí. Spojenci opakují, že Írán nikdy nesmí mít jadernou zbraň, a vyzývají Írán, aby plně respektoval svobodu plavby v Hormuzském průlivu," píše se v šestém bodu dokumentu.
Lídři členských zemí NATO na závěr deklarace poděkovali hostitelskému Turecku za uspořádání letošního summitu.
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Zdroj: Jan Hrabě