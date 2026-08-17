Sbohem velké hvězdě. Ve Walesu se konečně rozloučili s Bonnie Tyler

Více než měsíc po její smrti se dnes ve Velké Británii uskutečnilo poslední rozloučení s ikonickou velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler. Naposledy vydechla v červenci v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizována kvůli zdravotním problémům. Bylo jí 75 let.
Poslední rozloučení se uskutečnilo v kostele ve městě Swansea na pobřeží jižního Walesu. Kromě členů rodiny a přátel se přišli rozloučit fanoušci zpěvačky z celého světa, informovala britská stanice BBC. Tělo zesnulé popové hvězdy bylo po obřadu převezeno do jejího rodného města Skewen, kde proběhne soukromý rodinný smuteční obřad.
Tyler zemřela na začátku července, bylo jí 75 let. "Rodina a tým se zlomeným srdcem oznamují, že Bonnie nečekaně odešla během noci v nemocnici v Portugalsku," uvedli pozůstalí v prohlášení na webu zpěvačky. Úmrtí bylo podle jejich slov výsledkem nemoci, se kterou se v poslední době léčila.
Ikonická velšská zpěvačka, vlastním jménem Gaynor Hopkins, se narodila v roce 1951 do dělnické rodiny, kde byla obklopena hudbou. Zlom v její pěvecké kariéře nastal v polovině 70. let, kdy si jí všiml hledač talentů. V úsudku se nemýlil, protože Tyler se následně zařadila mezi velké hvězdy světové pop music.
Skutečný vrchol její slávy přišel v 80. letech minulého století, kdy spojila síly s producentem Jimem Steinmanem. Ten pro ni napsal megahity jako Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero, které dodnes plní rádiové étery a definují éru bombastického poprocku.
Bonnie Tyler byla první velšskou umělkyní, která dobyla americký žebříček Billboard Hot 100, a získala několik nominací na cenu Grammy. Hudebně aktivní zůstala i v následujících dekádách, reprezentovala Velkou Británii na Eurovizi a donedávna koncertovala po celém světě.
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Zdroj: Libor Novák