Zemřela legendární zpěvačka Bonnie Tyler

Lucie Podzimková

9. července 2026 11:39, Aktualizováno 9. července 2026 11:58

Bonnie Tyler
Bonnie Tyler Foto: BLUE GEKKO

Světovou popmusic zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Naposledy vydechla v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizována kvůli zdravotním problémům, s nimiž se potýkala v závěru života. 

"Rodina a tým se zlomeným srdcem oznamují, že Bonnie nečekaně odešla během noci v nemocnici v Portugalsku," uvedli pozůstalí v prohlášení na webu zpěvačky. Úmrtí je podle jejich slov výsledkem nemoci, se kterou se Tyler v poslední době léčila. Rodina přislíbila další vyjádření, ale v tuto chvíli požádala o respektování soukromí.  

Ikonická velšská zpěvačka, vlastním jménem Gaynor Hopkins, se narodila v roce 1951 do dělnické rodiny, kde byla obklopena hudbou. Zlom v její pěvecké kariéře nastal v polovině 70. let, kdy si jí všiml hledač talentů. V úsudku se nemýlil, protože Tyler se následně zařadila mezi velké hvězdy světové pop music.  

Skutečný vrchol její slávy přišel v 80. letech minulého století, kdy spojila síly s producentem Jimem Steinmanem. Ten pro ni napsal megahity jako Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero, které dodnes plní rádiové étery a definují éru bombastického poprocku.

Bonnie Tyler byla první velšskou umělkyní, která dobyla americký žebříček Billboard Hot 100, a získala několik nominací na cenu Grammy. Hudebně aktivní zůstala i v následujících dekádách, reprezentovala Velkou Británii na Eurovizi a donedávna koncertovala po celém světě. 

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