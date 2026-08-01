Záchranáři převezli na Bulovku ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc

Libor Novák

1. srpna 2026 15:35

Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Bulovce Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dnes na síti X informovala, že speciální posádka biohazard týmu provedla transport osoby s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. Cílem byl převoz z Fakultní nemocnice Hradec Králové do pražské Fakultní nemocnice Bulovka.

Záchranáři museli vzhledem k povaze možné nákazy postupovat podle nejpřísnějších bezpečnostních protokolů. Pacient byl z toho důvodu umístěn do speciálního izolačního prostředku, známého jako biobox, který zabraňuje případnému šíření infekce do okolního prostředí.

Cílem specializovaného transportu byl převoz z Fakultní nemocnice Hradec Králové do pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Právě pražské zařízení disponuje špičkově vybaveným pracovištěm určeným pro péči o pacienty s podezřením na vysoce nakažlivé choroby.

Podrobnosti o konkrétním zdravotním stavu převážené osoby ani přesný typ podezřelé infekce záchranáři s odkazem na ochranu soukromí neupřesnili. Podle ministerstva zdravotnictví ale jde o ženu, která se vrátila z Ugandy.

Uganda dlouhodobě patří mezi regiony, v nichž se periodicky objevují ohniska vysoce infekčních virových hemoragických horeček. Mezi nejzávažnější z nich patří onemocnění způsobená viry Ebola nebo Marburg. Obě tyto choroby se vyznačují vysokou smrtností, rychlým nástupem těžkých zdravotních komplikací a především vysokým rizikem přenosu z člověka na člověka tělními tekutinami.

Dalším vážným rizikem spojeným s touto oblastí je krymsko-konžská hemoragická horečka či horečka Lassa. Tyto nemoci přenášejí nejčastěji klíšťata, hlodavci nebo infikovaná zvířata, avšak v pokročilém stádiu se rovněž mohou šířit mezilidským kontaktem. Projevy počátečního stadia bývají často zaměnitelné s běžnějšími tropickými nemocemi, jako je těžká forma malárie či horečka dengue.

Na zhoršenou epidemiologickou situaci v této africké zemi reagovalo již dříve Ministerstvo zahraničních věcí. Černínský palác vydal oficiální varování před cestami do Ugandy, které zůstává v platnosti i v současné době. Důvodem k tomuto kroku byl potvrzený výskyt eboly jak přímo na území Ugandy, tak v sousední Konžské demokratické republice, přičemž na situaci upozornily také Světová zdravotnická organizace a Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

České úřady občanům důrazně doporučují cestovat do příhraničních oblastí mezi Ugandou a Konžskou demokratickou republikou pouze v absolutně nezbytných případech. Při cestách do ostatních částí země ministerstvo nabádá ke zvýšené opatrnosti. V reakci na šíření nákazy navíc ugandské orgány uzavřely státní hranici s Konžskou demokratickou republikou pro běžný pohyb osob a pro vracející se rezidenty zavedly povinnou karanténu.

Rostoucí obavy ze šíření nebezpečného viru vedou k reakcím i v dalších státech světa. Řada zemí začala zavádět přísná vstupní omezení, která se týkají především cestovatelů, jež v nedávné době navštívili Ugandu, Konžskou demokratickou republiku nebo Jižní Súdán. Těmto osobám hrozí na hranicích odmítnutí vstupu nebo nucená izolace.

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Zdroj: Libor Novák

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