Ebola se stává stále větší hrozbou. Šíří se nejrychleji v historii

Nejnovější údaje o počtu potvrzených případů nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo ukazují, že současná epidemie je nejrychleji se šířící v dosud známé historii tohoto viru. Zdravotnické úřady zaznamenaly již 3 360 potvrzených případů napříč pěti provinciemi ve východní části země. Místní orgány evidují 1 487 úmrtí, což představuje celkovou smrtnost dosahující přibližně 45 procent. Reakci zdravotníků i záchranné práce zásadním způsobem komplikují trvající ozbrojené konflikty v postižených oblastech.
Od oficiálního vyhlášení epidemie konžskými úřady v polovině května se kmen viru zvaný Bundibugyo šíří výrazně rychleji než při kterémkoliv ze 16 předchozích ohnisek v zemi. Celkový počet nakažených se již nebezpečně přibližuje dosud nejhorší bilanci z let 2018 až 2020, kdy se v Kongu nakazilo 3 470 lidí. Vedení národního ústavu veřejného zdraví upozorňuje, že šíření infekce stále pokračuje a zatím nelze odhadnout, kdy dosáhne svého vrcholu.
Zástupci zdravotnického ústavu zdůrazňují, že situaci v nejvíce zasažené provincii Ituri zhoršuje kombinace špatné bezpečnostní situace, intenzivní těžební činnosti a vysoké hustoty zalidnění. Z těchto důvodů je aktuální krizový stav podstatně složitější než předchozí epidemie v regionu. Jen ve zdravotnických zónách kolem měst Bunia a Rwampara přibývá každý týden 100 až 150 nových potvrzených případů.
Konžské úřady přijaly řadu opatření s cílem zamezit dalšímu šíření nákazy. Posílily dohled v terénu prostřednictvím komunitních pracovníků, vybudovaly více než dvě desítky specializovaných léčebných center a zřídily místní laboratoře pro rychlé testování. Odborníci současně vyzývají obyvatelstvo, aby při jakémkoliv podezření na infekci okamžitě vyhledalo lékařskou pomoc, což je nezbytnou podmínkou pro efektivní zvládnutí nemoci.
Epidemie má podle místních obyvatel zničující dopad na každodenní život a vede ke značnému psychickému vyčerpání populace. Lidé v zasažených provinciích žijí v neustálém strachu ze zhoršení situace, přičemž zdravotní krize paralyzuje běžný chod domácností, obchodu i plánovaných rozvojových projektů v regionu.
Představitelé Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí upozorňují, že zdravotníci svádějí souboj s časem. Podle odborníků sledujících vývoj byla epidemie zachycena příliš pozdě. Pozdní detekce viru v populaci vyžaduje od zásahových týmů mimořádné úsilí, aby dohnaly zpoždění z počáteční fáze a dokázaly šíření nákazy efektivně izolovat.
Na začátku července začaly klinické testy vakcíny zaměřené přímo na kmen Bundibugyo, pro který dosud neexistuje žádná standardizovaná léčba. Do poloviny července se do těchto testů zapojily přibližně dvě desítky pacientů. Podle vedení laboratorních operací konžského krizového štábu však mohou testovací fáze trvat ještě několik měsíců.
Sousední Uganda, která v minulých dnech oficiálně vyhlásila konec epidemie na svém vlastním území, vyslala do Konga tým odborníků. Ugandští experti nyní působí po boku konžských zdravotníků, a to především v příhraničních oblastech Tchomia a Kasenyi, kde pomáhají se zajištěním bezpečnostních opatření a koordinací zásahů.
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Zdroj: Libor Novák