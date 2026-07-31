Počasí: O víkendu extrémní vedra poleví, tropy ale zůstanou

Během nadcházejícího víkendu dorazí do České republiky od severozápadu dlouho očekávané zmírnění extrémních vln vedra. Přestože si obyvatelé většiny území od nejvyšší teplotní zátěže uleví, přechod fronty s sebou přinese také četnější přeháňky a na mnoha místech i poměrně intenzivní bouřkovou činnost.
Sobotní den odstartuje převážně oblačnou oblohou. Jasněji bude zpočátku pouze na východě území a později odpoledne se malá oblačnost vrátí do severozápadní poloviny Čech. Během dne se od severozápadu postupně na většině území objeví přeháňky a místy bouřky, které mohou být ojediněle i velmi silné a doprovázené prudkým deštěm. V přívalových srážkách může ojediněle spadnout až kolem třiceti milimetrů vody.
Teplotní rozdíly budou v sobotu napříč republikou velmi výrazné. Nejnižší noční teploty neklesnou pod 24 až 19 °C, na západě, severu a místy na jihu Čech se ochladí na 17 °C. Přes den naměříme nejčastěji 29 až 34 °C. Zatímco na severu a západě Čech se maxima udrží kolem příjemnějších 27 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy rtuť teploměru vyšplhá až k tropickým 36 °C. Meteorologové proto varují před silnou až velmi silnou tepelnou zátěží, která bude na jižní Moravě dosahovat až extrémních hodnot.
Vítr bude v sobotu zpočátku slabý až mírný jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s, během dne se však bude postupně měnit na severozápadní až severní. V oblastech s výskytem přeháněk a bouřek je třeba počítat s jeho přechodným výrazným zesílením.
Neděle nabídne o poznání klidnější charakter počasí s nižšími teplotami a úbytkem srážkové činnosti. Obloha bude převážně polojasná, přičemž při přechodně zvětšené oblačnosti se přeháňky nebo bouřky objeví již pouze ojediněle. Srážkové úhrny budou výrazně nižší a v bouřkách dosáhnou většinou do patnácti milimetrů.
Noc na neděli přinese znatelné ochlazení, kdy nejnižší teploty spadnou na 19 až 14 °C, přičemž tropická noc s teplotami kolem 20 °C přetrvá již jen na jihu Moravy. Denní maxima se pak budou pohybovat v rozmezí 27 až 32 °C. Jihomoravský region zůstane nejteplejší částí republiky s teplotami dosahujícími až 34 °C.
V neděli bude vanout slabý, na Moravě během dne místy mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Stejně jako v sobotu platí, že v místech s lokálními přeháňkami a bouřkami může vítr přechodně zesilovat.
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Zdroj: Libor Novák