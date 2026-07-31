Počasí: O víkendu extrémní vedra poleví, tropy ale zůstanou

Libor Novák

31. července 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Během nadcházejícího víkendu dorazí do České republiky od severozápadu dlouho očekávané zmírnění extrémních vln vedra. Přestože si obyvatelé většiny území od nejvyšší teplotní zátěže uleví, přechod fronty s sebou přinese také četnější přeháňky a na mnoha místech i poměrně intenzivní bouřkovou činnost.

Sobotní den odstartuje převážně oblačnou oblohou. Jasněji bude zpočátku pouze na východě území a později odpoledne se malá oblačnost vrátí do severozápadní poloviny Čech. Během dne se od severozápadu postupně na většině území objeví přeháňky a místy bouřky, které mohou být ojediněle i velmi silné a doprovázené prudkým deštěm. V přívalových srážkách může ojediněle spadnout až kolem třiceti milimetrů vody.

Teplotní rozdíly budou v sobotu napříč republikou velmi výrazné. Nejnižší noční teploty neklesnou pod 24 až 19 °C, na západě, severu a místy na jihu Čech se ochladí na 17 °C. Přes den naměříme nejčastěji 29 až 34 °C. Zatímco na severu a západě Čech se maxima udrží kolem příjemnějších 27 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy rtuť teploměru vyšplhá až k tropickým 36 °C. Meteorologové proto varují před silnou až velmi silnou tepelnou zátěží, která bude na jižní Moravě dosahovat až extrémních hodnot.

Vítr bude v sobotu zpočátku slabý až mírný jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s, během dne se však bude postupně měnit na severozápadní až severní. V oblastech s výskytem přeháněk a bouřek je třeba počítat s jeho přechodným výrazným zesílením.

Neděle nabídne o poznání klidnější charakter počasí s nižšími teplotami a úbytkem srážkové činnosti. Obloha bude převážně polojasná, přičemž při přechodně zvětšené oblačnosti se přeháňky nebo bouřky objeví již pouze ojediněle. Srážkové úhrny budou výrazně nižší a v bouřkách dosáhnou většinou do patnácti milimetrů.

Noc na neděli přinese znatelné ochlazení, kdy nejnižší teploty spadnou na 19 až 14 °C, přičemž tropická noc s teplotami kolem 20 °C přetrvá již jen na jihu Moravy. Denní maxima se pak budou pohybovat v rozmezí 27 až 32 °C. Jihomoravský region zůstane nejteplejší částí republiky s teplotami dosahujícími až 34 °C.

V neděli bude vanout slabý, na Moravě během dne místy mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. Stejně jako v sobotu platí, že v místech s lokálními přeháňkami a bouřkami může vítr přechodně zesilovat.

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Zdroj: Libor Novák

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