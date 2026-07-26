Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii

Lucie Podzimková

26. července 2026 20:49

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Přes tři tisíce případů smrtelně nebezpečné eboly se již potvrdilo v Demokratické republice Kongo. Potvrzuje se tak, že současná epidemie onemocnění se šíří zatím nejrychleji ze všech, konstatovala britská stanice Sky News

Podle dat konžské vlády stoupl počet potvrzených infekcí na 3075 případů. Aktuální epidemie si zatím vyžádala 1354 obětí. Mrtvých však výrazně přibylo, protože uplynuly jen tři dny od okamžiku, kdy DR Kongo oznámila, že se potvrdilo tisíc obětí. Současná epidemie tak zabíjí lidi rychleji než jakákoliv předchozí. 

V Kongu navíc nastávají problémy se zdravotníky. Zhruba sto pracovníků ze zařízení na východě země vyvolalo stávku kvůli nevyplaceným výkonnostním bonusům. 

"Epidemie eskaluje alarmující rychlosti. Musíme ihned jednat. Pokud ji nezastavíme dnes, půjde o nejhorší epidemii, jakou svět zaznamenal," uvedl lékař Jean Kaseya v uplynulých dnech na sociální síti X. "Není čas na zpoždění. Musíme mobilizovat veškeré dostupné prostředky a zastavit epidemii dřív, než ztratíme další životy," dodal. 

Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

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