Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii

Přes tři tisíce případů smrtelně nebezpečné eboly se již potvrdilo v Demokratické republice Kongo. Potvrzuje se tak, že současná epidemie onemocnění se šíří zatím nejrychleji ze všech, konstatovala britská stanice Sky News.
Podle dat konžské vlády stoupl počet potvrzených infekcí na 3075 případů. Aktuální epidemie si zatím vyžádala 1354 obětí. Mrtvých však výrazně přibylo, protože uplynuly jen tři dny od okamžiku, kdy DR Kongo oznámila, že se potvrdilo tisíc obětí. Současná epidemie tak zabíjí lidi rychleji než jakákoliv předchozí.
V Kongu navíc nastávají problémy se zdravotníky. Zhruba sto pracovníků ze zařízení na východě země vyvolalo stávku kvůli nevyplaceným výkonnostním bonusům.
"Epidemie eskaluje alarmující rychlosti. Musíme ihned jednat. Pokud ji nezastavíme dnes, půjde o nejhorší epidemii, jakou svět zaznamenal," uvedl lékař Jean Kaseya v uplynulých dnech na sociální síti X. "Není čas na zpoždění. Musíme mobilizovat veškeré dostupné prostředky a zastavit epidemii dřív, než ztratíme další životy," dodal.
Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
Související
Může to být nejhorší epidemie eboly v historii, varují experti z Afriky
Ebola se potvrdila v 2000 případech. WHO se domnívá, že nakažených je mnohem více
Ebola , nemoci , Kongo , afrika
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii
před 1 hodinou
Policejní komando zastřelilo podezřelého z teroristického útoku v Berlíně
před 2 hodinami
Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř
před 3 hodinami
Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny
před 4 hodinami
Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data
před 5 hodinami
Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům
před 6 hodinami
Kouř z požárů na západě Evropy doputoval do Česka. Lidé se nemusí obávat
před 7 hodinami
Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil
před 8 hodinami
Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie
před 8 hodinami
Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci
před 9 hodinami
Zemřel Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie
před 10 hodinami
Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda
před 10 hodinami
Policie obvinila ženu ze čtvrteční vraždy v Jablonci nad Nisou
před 11 hodinami
Zelenskyj nepochybuje o další ruské mobilizaci. Nasazeni budou i Severokorejci
před 12 hodinami
Kriminalisté objasnili vraždu po téměř 20 letech. Pachatel ale k soudu nezamíří
před 13 hodinami
Tragédie v Berlíně. Islamista najel do lidí na Pride, nejméně jeden mrtvý
před 14 hodinami
První výhled počasí na příští víkend. Tropy budou úřadovat
včera
Na Klatovsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu
včera
Hradec si odváží z Norska senzační výhru, Jablonec duel plný zvratů v Chorvatsku nezvládl
včera
Česko chce zlepšit proočkovanost proti chřipce. Inspiraci bere ze zahraničí
Česko dlouhodobě patří mezi země s nízkou proočkovaností proti chřipce. Očkování využije každoročně jen kolem 8 % obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje legislativní návrh, který by za jasně stanovených podmínek umožnil očkování proti chřipce také v lékárnách. Cílem je nabídnout lidem další možnost, jak se nechat očkovat, zlepšit dostupnost této osvědčené formy prevence a přispět ke zvýšení proočkovanosti. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.
Zdroj: Jan Hrabě