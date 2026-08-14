Policie zastavila pátrání po pohřešovaném z jezera Most. Zmizel při bouřce

Policie ukončila pátrání po pohřešovaném, který beze stopy zmizel z hladiny jezera Most po bouřce v minulém týdnu. Původně se hledali dva lidé, tělo jednoho z nich se ale podařilo nalézt.
Policie ve čtvrtek oznámila, že pátrání po pohřešovaném ukončila. "Bohužel ani veškeré úsilí policistů a nasazení techniky nevedlo k vypátrání osoby. V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehů a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů," uvedli strážci zákona na síti X.
Rozsáhlá pátrací akce se spustila již minulý týden v úterý, kdy se přes Mostecko i celý Ústecký kraj přehnala silná bouřka doprovázená velmi silným větrem. Někteří lidé na hladině jezera měli značné potíže dostat se bezpečně ke břehu.
Původně se pohřešovali dva lidé, ale již den po zahájení pátrání bylo nalezeno tělo osmadvacetiletého pohřešovaného muže bez známek života.
Mostecké jezero je antropogenní jezero, které vzniklo rekultivací bývalého hnědouhelného dolu na území starého královského města Most. Má rozlohu přes 300 hektarů, maximální hloubka je 71 metrů. Veřejnosti je přístupné od září 2020.
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Zdroj: Libor Novák