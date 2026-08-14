Pražské letiště obnovilo provoz na hlavní ranveji. Prošla modernizací

Letiště Praha dokončilo druhou závěrečnou etapu modernizace okolí hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24, na kterou bude dnes během odpoledne opět převeden veškerý letecký provoz. Během čtyř a půl měsíce se podařilo realizovat 14 stavebních a technologických projektů Letiště Praha společně se 3 významnými investičními akcemi externích partnerů, informovala společnost v tiskové zprávě.
Přestože průběh staveb provázely technicky a koordinačně mimořádně náročné práce i nepředvídatelné podmínky, všechny klíčové projekty byly dokončeny v avizovaném termínu. Celková investice přesáhla jednu miliardu korun.
Uzavírka hlavní dráhy představovala jedinou možnost, jak v omezeném časovém období soustředit desítky navzájem provázaných stavebních a technologických projektů, které by za běžného provozu nebylo možné realizovat. Díky pečlivé přípravě a koordinaci stovek pracovníků se podařilo zvládnout práce v rekordně krátkém čase. Letiště Praha si zároveň uvědomuje, že po dobu uzavírky hlavní dráhy znamenal převedený provoz na vedlejší dráhu zvýšenou hlukovou zátěž pro obyvatele okolních obcí.
"Velmi si vážíme trpělivosti a pochopení obyvatel obcí, kterých se dočasné převedení provozu na vedlejší dráhu dotklo. Uvědomujeme si, že několik měsíců zvýšené hlukové zátěže nebylo pro místní obyvatele jednoduchých, a za vzniklé komplikace se jim omlouváme. Takto rozsáhlou modernizaci hlavní dráhy však nebylo možné provést jiným způsobem ani v jiném termínu. Díky dokončeným investicím je nyní hlavní dráha připravena na další roky bezpečného provozu a obdobně rozsáhlou a několikaměsíční uzavírku v následujících letech již neplánujeme," uvedl Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.
Mezi největší stavební akce Letiště Praha patřila rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba nového kabelovodu, výměna oplocení perimetru letiště či výměna LED návěstidel, která slouží k bezpečné navigaci letadel při vzletu, přistání i pojíždění. Práce během uzavírky provázely také komplikace. Jedním z technicky nejnáročnějších úkolů byla výstavba nového kabelovodu podél hlavní dráhy, kde bylo nutné na několika místech provádět protlaky pod samotnou dráhou v mimořádně tvrdém podloží. Tyto práce probíhaly nepřetržitě v režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Stavbaři se museli operativně přizpůsobovat také extrémním letním teplotám.
Letiště Praha zároveň pokračuje v plánu výstavby paralelní dráhy. Po jejím zprovoznění dojde k uzavření současné vedlejší dráhy a opravy či úpravy dráhového systému bude možné řešit tak, aby se nedotkly hustě osídlených oblastí Prahy a Středočeského kraje. K uzavření vedlejší dráhy po výstavbě a zprovoznění paralelní dráhy se také letiště zavázalo v deklaraci z března tohoto roku.
Související
Odbory na Letišti Václava Havla vyhlásily stávkovou pohotovost
Nová letecká linka z Prahy. Do Lisabonu začne létat na podzim
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Podvod připravil seniora o miliony. Myslel si, že investuje s premiérem
před 1 hodinou
Sparta se ke Slavii v Lize mistrů nepřidá. V předkole nestačila na Lyon
před 2 hodinami
Plány monarchie odhaleny. Figuruje stále i jméno bývalého prince Andrewa
před 3 hodinami
Policie zastavila pátrání po pohřešovaném z jezera Most. Zmizel při bouřce
před 4 hodinami
Pražské letiště obnovilo provoz na hlavní ranveji. Prošla modernizací
před 4 hodinami
Motocyklista Salač senzačně zvítězil na okruhu Silverstone. Vyhrál ve třídě Moto2
před 4 hodinami
Počasí o víkendu: Česko sejmou další vedra, místy se čeká až 37 stupňů
před 5 hodinami
Zelenskyj má další problém. Nikomu se k Trumpovi nechce
před 6 hodinami
Rozsáhlé razie ve Francii: Kvůli požárům byly zatčeny stovky lidí
před 7 hodinami
Tusk: Polské bezpečnostní složky zmařily ruský atentát na amerického občana ve Varšavě
před 8 hodinami
Protiválečný politik Naděždin, kterému Moskva nepovolila kandidovat proti Putinovi, uprchl z Ruska
před 9 hodinami
Trumpovi se nelíbí drony ze zahraničí. Uvalil na ně stoprocentní cla
před 9 hodinami
V chorvatském Omiši vypukl rozsáhlý požár, pomáhají i čeští policisté
před 10 hodinami
Evropská ekonomika dostala pomyslnou ránu do obličeje. A hned dvakrát za sebou
před 11 hodinami
Nové detaily Trumpova odjezdu z Turecka: Na stole byl původně jiný plán, v kontejneru na jídlo nejel sám
před 12 hodinami
Pokusy o sebevraždu na letadlové lodi? Zkreslujete informace, naštval se Hegseth
před 13 hodinami
Tchaj-wan vypnul internet. Blackoutem simuloval čínskou invazi
před 13 hodinami
Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem bezpilotní letoun. Finsko omezilo provoz
před 15 hodinami
Počasí o víkendu přinese do Česka další tropy
včera
Musk vydělává jen z Tesly miliardy. Jeho příjem převyšuje plat zaměstnanců 2,5milionkrát
Nová zpráva americké odborové federace AFL-CIO poukazuje na výrazně se rozšiřující propast mezi příjmy nejvyšších firemních manažerů a běžných zaměstnanců ve Spojených státech. Výrazným příkladem je generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk, jehož odměna ve výši 158,3 miliardy dolarů překročila průměrný plat zaměstnance této automobilky více než 2,5milionkrát. Výzkumníci pro ilustraci uvedli, že Musk v roce 2025 vydělal mediánový roční plat zaměstnance Tesly každé 4,23 sekundy.
Zdroj: Libor Novák