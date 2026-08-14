Pražské letiště obnovilo provoz na hlavní ranveji. Prošla modernizací

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. srpna 2026 18:13

Letiště Václava Havla Praha
Letiště Václava Havla Praha Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Letiště Praha dokončilo druhou závěrečnou etapu modernizace okolí hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24, na kterou bude dnes během odpoledne opět převeden veškerý letecký provoz. Během čtyř a půl měsíce se podařilo realizovat 14 stavebních a technologických projektů Letiště Praha společně se 3 významnými investičními akcemi externích partnerů, informovala společnost v tiskové zprávě. 

Přestože průběh staveb provázely technicky a koordinačně mimořádně náročné práce i nepředvídatelné podmínky, všechny klíčové projekty byly dokončeny v avizovaném termínu. Celková investice přesáhla jednu miliardu korun.

Uzavírka hlavní dráhy představovala jedinou možnost, jak v omezeném časovém období soustředit desítky navzájem provázaných stavebních a technologických projektů, které by za běžného provozu nebylo možné realizovat. Díky pečlivé přípravě a koordinaci stovek pracovníků se podařilo zvládnout práce v rekordně krátkém čase. Letiště Praha si zároveň uvědomuje, že po dobu uzavírky hlavní dráhy znamenal převedený provoz na vedlejší dráhu zvýšenou hlukovou zátěž pro obyvatele okolních obcí. 

"Velmi si vážíme trpělivosti a pochopení obyvatel obcí, kterých se dočasné převedení provozu na vedlejší dráhu dotklo. Uvědomujeme si, že několik měsíců zvýšené hlukové zátěže nebylo pro místní obyvatele jednoduchých, a za vzniklé komplikace se jim omlouváme. Takto rozsáhlou modernizaci hlavní dráhy však nebylo možné provést jiným způsobem ani v jiném termínu. Díky dokončeným investicím je nyní hlavní dráha připravena na další roky bezpečného provozu a obdobně rozsáhlou a několikaměsíční uzavírku v následujících letech již neplánujeme," uvedl Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha. 

Mezi největší stavební akce Letiště Praha patřila rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba nového kabelovodu, výměna oplocení perimetru letiště či výměna LED návěstidel, která slouží k bezpečné navigaci letadel při vzletu, přistání i pojíždění. Práce během uzavírky provázely také komplikace. Jedním z technicky nejnáročnějších úkolů byla výstavba nového kabelovodu podél hlavní dráhy, kde bylo nutné na několika místech provádět protlaky pod samotnou dráhou v mimořádně tvrdém podloží. Tyto práce probíhaly nepřetržitě v režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Stavbaři se museli operativně přizpůsobovat také extrémním letním teplotám.

Letiště Praha zároveň pokračuje v plánu výstavby paralelní dráhy. Po jejím zprovoznění dojde k uzavření současné vedlejší dráhy a opravy či úpravy dráhového systému bude možné řešit tak, aby se nedotkly hustě osídlených oblastí Prahy a Středočeského kraje. K uzavření vedlejší dráhy po výstavbě a zprovoznění paralelní dráhy se také letiště zavázalo v deklaraci z března tohoto roku. 

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