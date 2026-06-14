Nová letecká linka z Prahy. Do Lisabonu začne létat na podzim

Letecká společnost Smartwings od zimního letového řádu 2026/2027 rozšíří nabídku pravidelných linek z Prahy. Od 23. října zahájí přímé lety do Lisabonu a současně navýší počet spojů do Porta, Bilbaa a Toulouse. Nově bude také celoročně provozovat linku do Nice.
Přímá linka mezi Prahou a Lisabonem bude v provozu třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek. Lisabon se zařadí mezi čtveřici portugalských destinací obsluhovaných společností Smartwings a doplní stávající nabídku letů do Porta, Funchalu na Madeiře a Ponta Delgady na ostrově São Miguel v Azorském souostroví. Nové spojení tak posílí pozici Smartwings na portugalském trhu a rozšíří možnosti cestování mezi Českou republikou a Portugalskem.
Prodej letenek do Lisabonu byl již zahájen v celé distribuční síti Smartwings. Ceny jednosměrných letenek začínají od 2.934 Kč včetně plnohodnotného příručního zavazadla.
Od konce října Smartwings současně zvýší počet frekvencí z Prahy do Porta, Bilbaa a Toulouse ze dvou na tři lety týdně. Významnou novinkou je také rozšíření provozu linky do Nice. Ta byla dosud nabízena pouze během letní sezóny, nově bude v provozu celoročně s frekvencí tří letů týdně.
"Díky nové lince do Lisabonu získají cestující přímé spojení z Prahy do jedné z nejpopulárnějších evropských metropolí bez nutnosti přestupu. Dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem českých cestujících o atraktivní evropské destinace, a proto naši síť pravidelných linek průběžně rozšiřujeme," říká Michal Váňa, obchodní ředitel společnosti Smartwings.
Smartwings nabízí cestujícím vedle samotné letecké přepravy také řadu doplňkových služeb, které zvyšují komfort cestování včetně výběru sedadel, oblíbených jídel, přepravy sportovního vybavení, aj.
V zimním letovém řádu 2026/2027 nabídne Smartwings přímé lety z českých letišť do 39 destinací. Vedle České republiky bude skupina Smartwings provozovat lety také z Polska, Slovenska a Maďarska.
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letadla, letectví , Smartwings , Letiště Václava Havla Praha
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Zdroj: Jan Hrabě