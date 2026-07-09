Podivná cesta domů. Trump se pokusil vysvětlit, proč v Británii měnil letoun

Americký prezident Donald Trump přistoupil během cesty zpět ze summitu NATO ke zvláštnímu kroku. Na jedné ze základen ve Velké Británii totiž absolvoval mezipřistání, během kterého vyměnil letadla. Na sociální síti se to pokusil vysvětlit.
Trump přiznal výměnu letadla během návratu z Ankary na sociální síti Truth Social. "Právě jsme přistáli a setkali se s naším novým Air Force One, které bylo dříve vysláno na RAF Mildenhall, abychom jej na žádost základny mohli ukázat našim výborným vojákům," uvedl americký prezident.
Podle šéfa Bílého domu se letoun vojákům líbil. "Bylo to na naší cestě zpět do Států z Turecka, aniž bychom se jakkoliv odklonili z letové trasy," vysvětlil politik, jenž si na aliančním jednání podal ruku s českým premiérem Andrejem Babišem.
Trump se do USA vrátil až v uplynulých hodinách. Po přistání sdělil novinářům, že před chvílí přijal telefonát z Íránu. "Strašně chtějí uzavřít dohodu," řekl americký prezident podle BBC. Stanice nicméně zdůraznila, že Teherán oficiálně nic takového nepotvrdil.
"Já jen nevím, jestli mi (Íránci) stojí za dohodu. Nevím, zda ji budou dodržovat," poznamenal šéf Bílého domu a připomněl noční americké útoky v Íránu. "Tvrdě jsme je zasáhli," konstatoval s tím, že Spojené státy "vojensky zvítězily".
Letošní summit Severoatlantické aliance se v úterý 7. a ve středu 8. července konal v turecké Ankaře. Turecko hostilo jednání lídrů členských zemí podruhé v historii.
6. července 2026 17:22
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Donald Trump , letadla, letectví
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Zdroj: Lucie Podzimková