Španělský tisk má jasno. Novým trenérem české reprezentace má být olympijský vítěz

Vypadá to, že příběh, který se v tuzemském fotbalovém prostředí roztočil po ostudném výkonu českého týmu na nedávném mistrovství světa v zámoří, dostává pomalu ale jistě jasný směr a cíl. Ve středu přišel totiž španělský deník AS s informací, že s největší pravděpodobností se novým trenérem českého fotbalového národního týmu stane španělský stratég Santi Denia. Dvaapadesátiletý trenér má za sebou řadu úspěchů především s mládežnickými španělskými reprezentacemi s tím, že na posledních letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 vyhrál se Španělskem zlato.
Ještě krátce po návratu českých fotbalistů ze světového šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku to vypadalo, že i po neúspěchu doprovázený až hanebným výkonem bude u národního týmu nadále pokračovat realizační tým v čele s koučem Miroslavem Koubkem. Po sílící kritice se ale Koubek rozhodl dát svou funkci k dispozici, což předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda přijal.
Prakticky od začátku hledání Koubkova nástupce se mluvilo o tom, že prioritou pro FAČR je přivést zahraničního kouče. Po týdnech hledání to nyní vypadá, že takového našla. Podle španělského deníku AS by jím měl být zmiňovaný Španěl Santi Denia. A ani nyní sám Trunda neodmítá, že se český fotbal v otázce budoucího trenéra reprezentace dívá do zahraničí. „V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace,“ nechal se slyšet konkrétně.
Nepotvrdil tak zatím, zda FAČR jedná skutečně s tímto španělským trenérem a ani to, zda s ním FAČR už uzavřela dvouletou smlouvu, jak o tom píší španělská média.
Pokud jde o životopis možného nového českého trenéra, k národnímu týmu by přišel Španěl, jenž byl na klubové úrovni spjat především s Atléticem Madrid, kde působil nejen jako hráč, ale chvíli i jako trenér. Jako trenér pak zaznamenal úspěchy hlavně v mládežnických španělských reprezentací, přičemž vyhrál evropské šampionáty jak hráčů do 17 let (v roce 2017), tak i hráčů do 19 let (2019). Rozhodně nejvýraznějším úspěchem je pak zisk zlaté olympijské medaile se španělským týmem na posledních Letních olympijských hrách v Paříži. Naposledy pak působil v katarském klubu a-Šahaníja.
Ujfaluši: Deniu můžu Fotbalové asociaci ČR jedině doporučit
Bylo již výše zmíněno, že Santi Denia začínal v Atléticu Madrid a právě v tomto španělském klubu se poznal s bývalým českým fotbalistou Tomášem Ujfalušim. Právě podle něj by byl případný příchod Denii k českému národnímu týmu ideální variantou. Osmačtyřicetiletý Ujfaluši má za to, že by byl schopný reprezentaci pozvednout.
„Méďa (Pavel Nedvěd) mi volal, co si o Deniovi jako o trenérovi myslím. Řekl jsem mu, že je výborný jak trenérsky, tak lidsky. Můžu ho jen doporučit. Nevím, jestli při schvalování projde. Doufám ale, že to vyjde. Denia by pro nás byl fantastickou volbou,“ řekl Ujfaluši, jenž tak nepřímo prozradil, že s Deniem se opravdu jedná. „Podle mě by byl stoprocentně schopný náš nároďák pozvednout,“ pokračoval dále Ujfaluši.
„Je to dobrý chlap a výborný psycholog. K hráčům přistupuje individuálně, mluví s nimi. Dokáže v týmu vytvořit náležitou atmosféru,“ prozradil držitel bronzu z Eura 2004 to, že by nemuselo nastat za něj to co za Koubka, za kterého podle zákulisních informací nebyla v národním týmu dobrá nálada a k tomu navíc to herně nebylo nic moc. „Pokud jde o herní stránku, je to španělský trenér, který chce hrát kombinační a pohledný fotbal s rozehrávkou už od brankáře. A to snad všichni chceme u našeho nároďáku vidět,“ dodal vítěz Evropské ligy a Superpoháru UEFA.
Pokud by se Santi Denia skutečně do České republiky přišel, stal by se v krátké době za sebou druhým Španělem, který by pracoval pro FAČR. Ještě před novou sezónou se totiž stal novým předsedou Komise rozhodčích FAČR Carlos Clos Gómez. Mimochodem, také on měl podle zákulisních informací měl asociaci kouče Denia doporučit.
27. července 2026 21:17
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Zdroj: Libor Novák