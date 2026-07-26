Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda

Vedení fotbalové Sparty v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým bylo sparťanskými fanoušky během letní přípravy kritizováno za nedostatečné posilování kádru. Až těsně před začátkem nového ročníku Chance ligy 2026/27 přišla z pražské Letné tolik očekávané zpráva o opravdu zvučné a silné posile. Spekulovalo se o ní několik posledních dní, až v sobotu během dopoledne přišlo potvrzení. Na Letnou míří norský útočník Jonatan Braut Brunes z polského Krakówa. Mělo by jít o rekordní přestup v historii Sparty.
Obě strany zatím s konkrétní částkou, za kterou přišel Nor do Prahy, nezveřejnily, v zákulisí se ale mluví o až pěti milionech eur (zhruba 121 milionů korun). U této částky navíc zůstat nemuselo, neboť k němu se musejí přičíst ještě bonusy, které mají činit další milion. Podle polských zdrojů by pro změnu celková částka měla být ještě o milion vyšší. I s těmito neznámými se ale může směle tvrdit, že se jedná o nejdražší nákup v historii pražského klubu, stejně tak jako o jednom z nejnákladnějších transferů do české ligy vůbec.
„Jonatan v posledních dvou sezonách nastřílel napříč všemi soutěžemi 40 gólů, čímž potvrdil, že je prověřeným zakončovatelem. Schopnost střílet góly všemi způsoby a jeho variabilita z něj dělají útočníka využitelného v různých rozestaveních i proti odlišným typům soupeřů,“ uvedl k nově příchozímu hráči sportovní ředitel Rosický pro sparťanský web.
O tohoto pětadvacetiletého Seveřana se v loňském roce zajímala Slavia a proto tak je tento přestup pikantní. Nyní tedy bude nově oblékat dres pražské Sparty a vzhledem k jeho zmiňovanému věku může ještě výkonnostně růst a může ještě po čase přestoupit dál do nějaké prestižnější adresy.
Atraktivnost pak na tomto příchodu do Sparty přidává navíc ta skutečnost, že se jedná o bratrance slavného kanonýra aktuálně hrajícího za Manchester City Erlinga Haalanda. Mimochodem, ten už začal Spartu sledovat na Instagramu.
Pokud jde o jeho působení v polském Krakówě, tak tam Brunes nastoupil celkem do 81 zápasů, během kterých zaznamenal 40 branek. V rámci loňského ročníku 2025/26 pak vstřelil v dresu tohoto polského klubu celkem 16 branek a jen dva střelci z celé polské ligy ho tehdy dokázali překonat.
Připomeňme, že kouč Pražanů Brian Priske nyní disponuje v útoku vedle nově příchozího Brunese i Janem Kuchtou, další novou posilou Ebrimem Singatehem a Matyášem Vojtou.
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Zdroj: David Holub