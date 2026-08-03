Česká fotbalová reprezentace má prvního zahraničního trenéra v historii. Španěla Santiho Deniu

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se koncem července potvrdilo. Česká fotbalová reprezentace bude mít poprvé ve své historii zahraničního hlavního trenéra, konkrétně dvaapadesátiletého španělského stratéga Santiho Deniu. Jdeo trenéra, který byl dosud spjat se španělskými mládežnickými reprezentacemi, s nimiž měl několik úspěchů, když vyhrál evropské šampionáty hráčů do 17 let i do 19 let. Jeho jistě nejvýraznějším úspěchem je pak zlatá olympijská medaile z Paříže 2024, kterou vyhrál se Španělskem. Jeho nejbližším pobočníkem v novém realizačním týmu pak bude jeho krajan Pablo Amo.
Připomeňme, že se tak Santi Denia stal nástupcem Miroslava Koubka, který dal svou funkci k dispozici po narůstající kritice za ostudný výkon českého národního týmu na nedávném zámořském mistrovství světa, kam se Češi dostali poprvé po 20 letech. „Výkonný výbor FAČR schválil Santiho Deniu do funkce trenéra české fotbalové reprezentace jednoznačně výraznou většinou,“ nechal se slyšet na páteční mimořádné tiskové konferenci samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda.
Ten už před více než měsícem, kdy tedy na svůj post rezignoval Koubek, řekl, že asociace se bude snažit v otázce reprezentačního trenéra jít zahraniční cestou. „Měli jsme profil trenéra, kterého jsme hledali. První impulz vyšel od (generálního manažera reprezentací) Pavla Nedvěda, bylo tam i propojení s (bývalým reprezentantem) Radkem Bejblem. Zanalyzovali jsme si trenéra, kterého hledáme. Společně se nám to spojilo a kontaktovali jsme Santiho,“ pokračoval Trunda, jenž tak přiblížil proces hledání nového kouče a dodal: „Velmi si vážíme toho, že k české reprezentaci přichází odborník s tak velkým kreditem a obrovskými zkušenostmi z reprezentační úrovně. Santi Denia působil velice dlouho a především úspěšně u španělských reprezentačních výběrů, které přivedl také k velkým vítězstvím. Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří rozvíjet celý český fotbal.“
Jednání s českou stranou si Denia pochvaloval a prozradil, že se mu navržený projekt českého fotbalu zamlouval. „Viděl jsem projekt, kterému opravdu věřím. Od začátku jsem cítil velké ambice a snahu posunout český fotbal dopředu. Jsem mimořádně motivovaný, protože možnost vést českou reprezentaci považuji za velkou příležitost,“ uvedl španělský kouč. Ten se tedy stává oním prvním zahraničním trenérem českého národního týmu, přestože v minulosti český tým vedli Dušan Uhrin starší či Jozef Chovanec. Jakkoli se ale jednalo o rodáky ze Slovenska, oba mají české občanství.
„Chceme zlepšit výkon, to je jasné. Na mistrovství světa to zase tak hrozné nebylo. Mohli jste získat bod s Koreou, vyhrát nad JAR. Vše je o detailech. Půjdeme krok za krokem, nechceme vše převrátit vzhůru nohama,“ přiblížil novinářům Denia, jakým způsobem bude chtít pracovat.
„Hlavně chceme mluvit o týmu, ten je nejdůležitější. S vedením asociace se budeme snažit, abychom měli v reprezentaci nejsilnější hráče. Týmový duch je z naší zkušenosti nejdůležitější, pocit hráčů, že do týmu patří. Pomůže nám s tím i pan předseda (David Trunda), který je pro asociaci jako otec,“ sdělil dále Denia s úsměvem.
I noví trenéři budou řešit budoucnost Schicka
Nejbližšími zápasy pro nové trenéry v jejich nové roli budou v rámci podzimní Ligy národů, v níž se Češi představí v elitní Lize A a kde tak jejich soupeři budou Anglie, Španělsko a Chorvatsko. Právě s posledním jmenovaným Chorvatskem se utkají už koncem září. „Soustředíme se teď na první zápas proti Chorvatsku. Skupina je obtížná, ale proč bychom v ní neměli dosáhnout více dobrých výsledků? Budeme na tom tvrdě pracovat. Jde o to vybrat ty nejlepší. Zatím nechci mluvit o jednom hráči ani o dalších konkrétně. Ale Schicka samozřejmě chceme,“ řekl Denia, jenž se tak otřel i o ožehavé téma kolem budoucnosti nejlepšího českého kanonýra v reprezentaci. Jak prozradil k tomuto tématu Trunda, už se k tomuto první kroky dělají. „Ptali se mě, jestli můžou v neděli (2. srpna) za Patrikem Schickem zaletět a představit se mu,“ řekl Trunda v pátek.
Trunda také nechal nahlédnout pod pokličku jednání mezi oběma stranami. Poprvé se obě strany potkaly v hostelu v New Yorku během mistrovství světa. Během těchto jednání se také mluvilo o tom, že by španělští trenéři bydleli v Česku. „Moje rodina má radost. Jsou šťastní, že povedu český tým. Manželka tu chce žít, poblíž Pavla Nedvěda (generální manažer reprezentací). Asi deset minut od sídla asociace, byt je úžasný, je vidět přímo na hřiště. Chci bydlet a žít v Praze a v České republice, cítit podporu pro trenéry a hráče,“ nechal se k tomu slyšet Denia.
Jeho pobočník Pablo Amo by také rád bydlel poblíž Strahova. „Je hezké cítit tu vůni trávy. Mluvili jsme s rodinami, příští týden se rozhodneme, kdy se přestěhovat. Nabídli nám byt poblíž. Důležité pro nás je pochopit zdejší kulturu. Nechceme být jako slon v porcelánu. Potřebujeme mluvit s lidmi, kteří mají zkušenosti. Chceme se sem brzy přestěhovat,“ doplnil Deniu.
Platy španělským trenérům neovlivní český rozpočet asociace, ujišťuje Trunda
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd pak ujistil veřejnost, že asociace od začátku věděla, jaký typ trenéra chce. „Od začátku jsme věděli, jaký profil trenéra chceme a jakým chceme jít směrem. Věděli jsme, že chceme jít zahraniční cestou,“ řekl konkrétně a pokračoval: „Hledali jsme osobnost, která má mezinárodní zkušenosti, které by nás mohly posunout a společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobé vizi. Z trenéra cítím, že je připravený začít pracovat naplno a pomůže nám vybudovat novou tvář národního týmu.“
Je pochopitelně legitimní otázkou, pokud asociace povolává do služeb zahraniční trenéry, jak to ovlivní rozpočet FAČR, vzhledem k tomu, že se musely najít finanční prostředky na to, aby Španělé do Česka přišli. „Když jsme začali přemýšlet o oslovení zahraničního trenéra, pro mě i členy výkonného výboru bylo důležité, že jednotlivé kapitoly stávajícího rozpočtu, který jsme schválili a který s oslovením zahraničního trenéra nepočítal, zůstanou nedotčeny. Plat, který já v dnešním fotbalovém světě považuji za standardní, bude financován z jiných zdrojů,“ prozradil Trunda a dodal: „Neovlivní to stávající ani budoucí chod a rozvoj českého fotbalu. Naopak jsem přesvědčen, že to přinese synergie. Přesah působení nového realizačního týmu bude napříč fotbalovými kategoriemi, ať už je to třeba vzdělání, což nový trenér ukázal po dobu 15 let ve Španělsku. Věřím, že přínos bude enormní a přiláká i nové partnery.“
Řeč přišla i na další asistenty v novém realizačním týmu, které ještě nejsou známy. Nicméně, jak vedení asociace, tak i noví trenéři hovoří o tom, že by neměl být celý realizační tým španělský, ale že by v něm měli být i čeští trenéři. „Chceme mix španělských a českých odborníků, kde bychom byli přesvědčeni, že realizační tým bude fungovat. Nějaká jména padala, ale zatím proběhla jen mezi námi,“ řekl Nedvěd.
Dodejme, že Denia s Amoem nebudou jediní Španělé, kteří nyní pracují pro FAČR. Už pár měsíců působí ve funkci Komise rozhodčích FAČR Carlos Clos Gómez, jenž Deniovi také práci pro Česko doporučil.
Pro Deniu, jenž začínal jako trenér v Atléticu Madrid, kde také hrál, je to tak tedy další angažmá po zmiňovaných štacích v mládežnických španělských reprezentací a katarském aš-Šahaníja, kde působil naposledy.
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Zdroj: Libor Novák