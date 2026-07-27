Německou reprezentaci přebírá Klopp, v Itálii zkrachovala jednání s Guardiolou

Německý fotbalový národní tým byl jedním z těch, kterým se nedávný světový šampionát nevydařil, neboť jako jeden z favoritů skončil překvapivě už v šestnáctifinále, kde nestačil na Paraguay. Právě po tomto konci skončil v roli trenéra Julian Nagelsmann a prakticky od té doby se jako o jediném možném kandidátovi na uvolněný post hovořilo o Jürgenu Kloppovi. Nakonec se tento bývalý trenér Dortmundu či Liverpoolu a muž, který měl naposledy na starost akademii klubů sítě Red Bull, vrací na trenérský post a rovnou na takto exponovaný.
Zatímco Němci mají pozici trenéra vyřešenou, jiný evropský gigant Itálie svého hlavního kouče stále hledá. Reprezentaci země, které se nepodařilo se na mistrovství světa ani postoupit, totiž nepovede španělský trenér Pep Guardiola, s nímž se italský svaz nedohodl na podmínkách.
Po pauze trvající od roku 2024, kdy skončil v Liverpoolu, se německý stratég Jürgen Klopp vrací na mezinárodní scénu opět jako trenér. Poté, co během této pauzy figuroval jako šéf akademií klubů sítě Red Bull, se nyní rozhodl kývnout na nabídku německé fotbalové asociace a stal se tak novým trenérem německého národního týmu. S asociací se dohodl na spolupráci až do mistrovství světa v roce 2030. „Národní tým nás, Němce, stmeluje tak jako téměř nic jiného. To je to, co pro mě dělá tento úkol tak výjimečným,“ uvedl Klopp na uváděcí tiskové konferenci.
Klopp patří k nejúspěšnějším německým trenérům poslední doby. S Liverpoolem se mu podařilo vyhrát nejen anglickou Premier League, ale i Ligu mistrů. Poslední týdny během mistrovství světa pracoval jako televizní expert v New Yorku a právě tam se měl v předešlých dnech setkat s představiteli německé asociace a jednat tam tak o své roli u národního týmu. Už 11. července přišla zpráva o tom, že se obě strany měly domluvit na „zásadních klíčových bodech“ smlouvy.
Měly se tak domluvit i proto, že po dvouleté pauze už se prý Klopp cítí natolik „dobitý“, že se může směle zase do trénování. „Jsem vděčný za vše, co jsem v Red Bullu za poslední rok a půl zažil a naučil se, a za otevřenost, která umožnila uzavření této dohody. Nyní se těším na mimořádný úkol v německém fotbale, ke kterému se společně postavíme s pokorou a trpělivostí. Vybudovat tým, který bojuje jeden za druhého, který si fotbal užívá a za kterým budou moci lidé naší země s naprostým přesvědčením stát,“ nechal se slyšet na tiskovce Klopp.
Prezident německé fotbalové asociace Bernd Neuendorf pak k jednání s Kloppem dodal: „S Jürgenem jsme vedli velmi intenzivní jednání. Od začátku byl naším preferovaným kandidátem. Je plný energie a velmi nadšený.“
Vedle Kloppa budou nový realizační tým tvořit také asistenti Pepijno Lijnders, Peter Krawietz a Sven Bender. Novým sportovním ředitelem německé reprezentace se pak od nového roku 2027 stane Per Mertesacker, mistr světa z roku 2014.
Trenér Klopp, který se stal tak historicky 13. koučem německé reprezentace, pak na své první tiskové konference v nové funkci nastavil jasné hranice mezi ním a novináři. „Jestli se budete chovat nevhodně a nenecháte mou rodinu na pokoji, končím,“ řekl podle televize ZDF Klopp a pokračoval s tím, že nebude lpět na této funkci: „Pokud už mě nebudete chtít, tak mi to řekněte a já odejdu, a to bez nároku na odstupné. Když zítra řeknete, že jsem špatný, odejdu. A když německý svaz řekne, že takhle pokračovat nechce, tak také končím.“
„Tuhle práci nedělám pro sebe, dělám ji i pro vás,“ pokračoval dále devětapadesátiletý trenér směrem k novinářům. „Jediné, co žádám, je: Pokud budete někoho kritizovat, tak pouze mě,“ dodal. Připomněl při tom, jak se média chovala vůči Thomasi Tuchelovi, německého kouči anglické reprezentace či Kloppově předchůdci Julianu Nagelsmannovi.
Poprvé se Jürgen Klopp v plné polní v nové funkci představí 24. září v rámci Ligy národů v zápase proti Nizozemsku. „Chci znovu vidět, že reprezentovat Německo je něco opravdu mimořádného,“ nastavil jeden z cílů své nové trenérské mise.
Guardiola žádal až 20 milionů eur ročně, jednání s italským svazem nakonec zkrachovala
Ostře sledované je obsazování uvolněného trenérského postu na lavičce italského národního týmu. Tamní reprezentace hledá svého hlavního stratéga od doby, co se Itálii hrubě nevydařila kvalifikace na mistrovství světa, kam se přes Bosnu a Hercegovinu nedostala. Tam sága „hledání nového trenéra“ zdaleka nekončí, i když už se poslední dny zdálo, že by mohla. Už už to totiž vypadalo, že by mohl Itálii, která se třikrát v řadě nepodívala na světový šampionát, trénovat Pep Guardiola. Jenže obě strany se nakonec nedohodly na podmínkách.
Španělský trenér, jenž je od doby, co po sezóně 2025/26 skončil své působení v Manchesteru City, bez angažmá, měl alespoň podle italského deníku Gazzetta dello Sport požadovat po italském svazu až 20 milionů eur ročně (483 milionů korun). Italský svaz byl ochoten trenérovi nabídnout pouze polovinu z této požadované částky.
Znamená to tedy, že italský svaz hledá dále nástupce Gennara Gatusa. Dalšími kandidáty, s nimiž se tak zřejmě bude jednat, by měli být mistr světa z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, s nímž Itálie vyhrála zlato na Euro 2021.
Německo a Itálie nejsou jedinými reprezentacemi, které řešily změnu trenéra. O českém případu nemusíme ani mluvit. Po mistrovství světa například skončil u chorvatského týmu Zlatko Dalič, aby ho nahradil navrátilec na tento post Slaven Bilič. Nového trenéra mají po světovém šampionátu i Portugalci, kde Roberta Martíneze nahradil na další cyklus Jorge Jesus. A nového trenéra hlásí třeba v Belgii, kterou tak nově povede Mark van Bommel.
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Fotbal , Jürgen Klopp (fotbalista, trenér) , Pepe Guardiola
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