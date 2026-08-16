Další země svádí boj s plameny. Belgii zasáhl největší požár v moderní historii země

V belgické přírodní rezervaci Vysoké Močály poblíž německých hranic vypukl rozsáhlý lesní požár, který úřady označují za největší v moderní historii země. Oheň se rozšířil během pátečního dne v oblasti rašelinišť a borových lesů a do nedělního rána zničil více než tři tisíce hektarů plochy. K jeho rychlému šíření přispěla vlnou veder a sucha, přičemž teploty v pátek v některých částech Belgie dosahovaly až k sedmatřiceti stupňům Celsia.
Během sobotního odpoledne nařídily místní úřady preventivní evakuaci obyvatel z částí nejbližších obcí Sourbrodt a Bütgenbach. Podle dostupných informací webu France24 muselo své domovy opustit přibližně šest set lidí.
Pro evakuované bylo zřízeno dočasné zázemí v tělocvičně sousedního města Malmedy, kde členové červeného kříže zajišťují základní potřeby, stravu a odpočinek. Ostatním obyvatelům v regionu úřady doporučily nevycházet a držet zavřená okna i dveře.
Zásah Hasičského záchranného sboru výrazně komplikuje nepřístupný terén plný vřesovišť, rašelinišť a dřevěných lávek. Zástupci valonských orgánů potvrdili, že plameny nejsou pod kontrolou a záchranáři museli z nedostupných míst ustoupit k okraji lesa.
Boj s požárem se tak do značné míry spoléhá na leteckou techniku, přičemž místním složkám přijeli na pomoc i lokální zemědělci, kteří vozidly kropí terén v okolí zásahu.
Belgie zaktivovala civilní mechanismus Evropské unie a požádala o mezinárodní pomoc. Do akce se zapojil nizozemský vrtulník, přičemž byly vyslány na podporu i další vrtulníky a dva švédské hasicí letouny.
Podle evropské komisařky Hadji Lahbib představuje tento předčasný a rozsáhlý požár v severnějších zeměpisných šířkách další důsledek klimatických změn na kontinentu. Situaci navíc komplikuje i další velký požár v nedalekém západním Německu, který si vyžádal evakuaci téměř dvou tisíc lidí.
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Zdroj: Jan Hrabě