Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v Bruselu obrátil přímo na belgickou veřejnost, aby vysvětlil nezbytnost využití zmrazených ruských aktiv. Podle jeho slov je z morálního hlediska naprosto v pořádku, aby finance agresora sloužily k obraně napadené suverénní země.
Zelenskyj sice připustil, že v Evropě panují obavy z budoucích soudních sporů s Moskvou, ale nasadil k nim jasné měřítko. Právní kroky Ruska totiž nepovažuje za zdaleka tak děsivé jako scénář, kdy by ruská armáda stanula přímo na belgických nebo evropských hranicích.
V rámci probíhajících mírových jednání, která se tento týden soustředila v Berlíně, však zůstává několik velmi citlivých bodů bez jasného řešení. Jedním z největších sporů je budoucí status Donbasu, kde se představy vyjednávacích stran zatím zásadně rozcházejí.
Prezident také důrazně upozornil na kritickou situaci kolem okupované jaderné elektrárny, která je v současnosti nefunkční a poničená. Trvá na tom, že toto zařízení musí opět vyrábět energii pro Ukrajinu, protože jde o její nezpochybnitelné vlastnictví a právo.
Dalším pilířem, bez kterého nelze o ukončení konfliktu uvažovat, je vyřešení finanční otázky, což nyní leží především na bedrech Evropské unie. Zelenskyj varoval, že Moskva udělá maximum pro to, aby uvolnění zmrazených prostředků legálně i politicky zablokovala.
Právě případný nedostatek financí by mohl negativně ovlivnit i samotná vyjednávání o územních otázkách, včetně osudu Donbasu. Bez zajištěného financování se totiž manévrovací prostor Ukrajiny při jednáních o budoucím uspořádání povážlivě zužuje.
Samotný konec bojů musí být podle ukrajinského lídra neoddělitelně spjat s poskytnutím velmi pevných bezpečnostních záruk. Varuje totiž, že bez nich by jakékoli příměří bylo jen dočasnou přestávkou, kterou Rusko využije k regeneraci sil a přípravě na další útok.
Skutečný mír nastane až ve chvíli, kdy bude jasné, že se agrese nebude moci v budoucnu v žádné formě opakovat. Pokud by tyto záruky chyběly, je podle něj jen otázkou času, kdy se ruská vojenská mašinerie dá znovu do pohybu.
Své poselství Zelenskyj směřoval i za oceán, když se v angličtině obrátil přímo na americkou veřejnost a administrativu Donalda Trumpa. Spojené státy vnímá jako klíčového aktéra, který má jako jediný skutečnou moc Vladimira Putina efektivně zastavit.
Ačkoliv Washington v současnosti funguje spíše v roli prostředníka mezi oběma stranami, Kyjev naléhavě volá po mnohem razantnějším přístupu. Zelenskyj doufá, že se Spojené státy od pouhého zprostředkování hovorů posunou k vyvinutí maximálního politického i ekonomického tlaku na Rusko.
Zdroj: Libor Novák