Důrazné varování z Elysejského paláce: Trump se odvrací od spojenců a ignoruje pravidla. Evropa se musí ubránit

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém výročním projevu k diplomatům v Elysejském paláci varoval před současným směřováním Spojených států.
Podle něj se Washington pod vedením Donalda Trumpa postupně odvrací od svých spojenců a čím dál častěji ignoruje mezinárodní pravidla, která dříve sám prosazoval. Macron zdůraznil, že multilateralismus ztrácí na efektivitě a světové mocnosti podléhají nebezpečnému pokušení rozdělit si svět do sféry svého vlivu.
Tato kritika zaznívá v době, kdy se Evropa snaží najít společnou odpověď na asertivní americkou politiku, zejména po nedávném zásahu USA ve Venezuele a otevřeném zájmu o Grónsko.
Macron v projevu upozornil, že evropské země musí být připraveny bránit své zájmy a hodnoty v prostředí, kde síla začíná vítězit nad právem. Podle něj je nezbytné posílit evropskou suverenitu a nenechat se vmanipulovat do role pouhého diváka v mocenských hrách velmocí.
Na pozadí těchto diplomatických rozporů však pokračují intenzivní jednání o ukončení války na Ukrajině. Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že klíčový dokument o bezpečnostních zárukách mezi Kyjevem a Washingtonem je v podstatě hotov.
Text, který vznikal v rámci „koalice ochotných“, je nyní připraven k finálnímu stvrzení na nejvyšší úrovni s Donaldem Trumpem. Zelenskyj věří, že se podaří spojit úsilí evropských a amerických týmů nejen v oblasti bezpečnosti, ale i při poválečné obnově země.
Ukrajinský prezident zároveň očekává, že americká strana bude o připravených návrzích jednat přímo s Ruskem. Cílem je získat jasnou zpětnou vazbu, zda je Moskva skutečně ochotna konflikt ukončit.
Zelenskyj však varoval, že dokud ruské útoky na ukrajinská města pokračují, nesmí mezinárodní tlak na agresora polevit. Účinnost budoucích záruk musí být podle něj prokázána už nyní schopností partnerů donutit Rusko ke skutečným ústupkům.
