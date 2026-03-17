Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským

Britský premiér Keir Starmer v úterý v Downing Street přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jasným vzkazem: pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny, a to ani v době probíhající války v Íránu. Starmer zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí být tím, kdo bude těžit z blízkovýchodního konfliktu, ať už prostřednictvím rostoucích cen ropy, nebo uvolňování sankcí.
Reagoval tak na nedávné rozhodnutí Spojených států, které pod vedením Donalda Trumpa dočasně zmírnily sankce na ruskou ropu ve snaze stabilizovat globální ceny energií. Zelenskyj během svého projevu v britském parlamentu označil režimy v Moskvě a Teheránu za „bratry v nenávisti“. Poukázal především na fakt, že Írán dodává Rusku útočné drony Šáhed, které jsou následně využívány při útocích na ukrajinské území.
Hlavním výstupem jednání obou lídrů je uzavření nového obranného partnerství zaměřeného na boj proti levným útočným dronům. Dohoda propojí ukrajinské bojové zkušenosti s britskou průmyslovou základnou. Cílem je společná výroba a dodávky technologií pro elektronický boj a bezpilotní prostředky, které se v moderním konfliktu ukazují jako naprosto klíčové.
Kromě průmyslové spolupráce Británie vyčlení půl milionu liber na financování centra excelence pro umělou inteligenci v Kyjevě. Starmer potvrdil, že britské odhodlání podporovat Ukrajinu zůstává neochvějné i ve čtvrtém roce ruské invaze. Zelenskyj britskému premiérovi poděkoval za pomoc během uplynulé náročné zimy a ocenil, že Londýn stojí při Kyjevu i v momentě, kdy jsou ostatní spojenci rozděleni pohledem na Blízký východ.
Ukrajinský prezident se během své návštěvy Londýna setkal také s králem Karlem III. v Buckinghamském paláci, kde spolu hovořili v panovníkově soukromé pracovně. Zelenskyj je momentálně na cestě po evropských metropolích, aby zajistil, že konflikt na Ukrajině zůstane prioritou, zatímco USA pod Trumpovým vedením stupňují kritiku evropských spojenců za jejich vlažný přístup k válce v Íránu.
Podle britského ministra obrany Johna Healeyho je stále důležitější využívat ukrajinské inovace přímo z bojiště. Ukrajina má v současnosti největší zkušenosti na světě s eliminací útočných dronů, o čemž svědčí i fakt, že minulý týden vyslala své experty do Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, aby jim pomohla s obranou proti íránským náletům.
Obavy z toho, že rostoucí ceny ropy pohánějí ruskou válečnou mašinerii, jsou v Londýně i Kyjevě značné. Zelenskyj ve svém nočním projevu zopakoval, že klíčem k míru je neustálý tlak na Rusko a posilování ukrajinské obrany, nikoliv ustupování v sankční politice. Obě strany se shodly, že moderní technologie a drony jsou nyní středobodem národní i ekonomické bezpečnosti.
Jednání mezi Starmerem a Zelenským ukázalo, že Británie hodlá hrát roli stabilního partnera, který se nenechá rozptýlit jinými globálními krizemi. Prohloubení obranné spolupráce má zajistit, aby byla Ukrajina schopna efektivně čelit brutálním ruským útokům a zároveň aby byli spojenci lépe připraveni na budoucí hrozby, které se nyní v plné síle manifestují na Blízkém východě.
