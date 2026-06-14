Tragédie v Chorvatsku. Tři Češi nepřežili srážku lodí, potvrdil to konzulát

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. června 2026 16:09

Lodní doprava, ilustrační fotografie.
Lodní doprava, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Chorvatsku došlo v neděli k tragické námořní nehodě, kterou nepřežilo několik Čechů. Nedaleko Splitu se srazily katamarán a plachetnice. Tři lidé zemřeli, nejméně jeden další člověk se pohřešuje. O případu informoval Český rozhlas-Radiožurnál. 

Nehoda se stala v neděli před polednem, konkrétně kolem půl dvanácté, na místě mezi ostrovy Šolta a Brač v Jadranu. Katamarán měl v okamžiku srážky na palubě přes 120 osob, plachetnice vezla osm lidí. 

Všechny tři potvrzené oběti tragédie cestovaly na plachetnici, která se kvůli nehodě potopila. Jeden člověk je pohřešován. Další čtyři osoby odvezli záchranáři do nemocnice, informovala chorvatská policie. 

Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štepán Šantrůček potvrdil, že zemřeli tři čeští občané. "Čtyři osoby z celkového počtu osmi lidí na jachtě byly převezeny do místní nemocnice. Nevíme ale, zda pohřešovaný a ti čtyři, kteří jsou v nemocnici, jsou českými občany," řekl diplomat pro Radiožurnál. 

Příčina nehody zatím pochopitelně není známá. Policejní vyšetřování tragické události už je nicméně v plném proudu. 

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