V Hormuzském průlivu sice váznou lodě s mimořádně důležitou ropou, ale některá jiná plavidla umí kritickým místem proplout. Zásadní roli zřejmě sehrávají kontakty majitelů na vysoce postavené světové politiky.
Jak upozornila britská BBC, během uplynulého víkendu proplula průlivem luxusní jachta, která je spojovaná ruským miliardářem Alexej Mordašovem. Loď v pátek večer opustila Dubaj a v neděli ráno dorazila do Ománu. Jde o jednu z mála soukromých lidí, které za poslední týdny propluly kritickým místem.
Jachta podle dostupných informací disponuje bazénem, heliportem a dokonce i vlastní ponorkou. Boháč není oficiálně veden jako vlastník plavidla, ale to bylo ještě v roce 2022 registrováno pod firmou, kterou vlastnila Mordašovova žena.
Sám Mordašov je považován za jednoho z klíčových spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina a čelí sankcím ze strany Evropské unie, Spojených států amerických a Velké Británie v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která začala před více než čtyřmi lety.
Pro většinu lodí včetně ropných tankerů je situace v Hormuzském průlivu nadále komplikovaná. Írán nadále omezuje lodní dopravu přes klíčovou námořní cestu, zároveň pokračuje americká námořní blokáda. Ceny ropy na světových trzích reagují růstem, v pondělí zdražil barel ropy Brent na 109 dolarů.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
Hormuzem proplula loď s vazbami na miliardáře z okolí Putina
Vláda jednomyslně schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot a ponechání spotřební daně z nafty na minimální úrovni i pro květen. Ministryně financí Alena Schillerová zdůvodnila toto rozhodnutí stále nestabilní situací na trhu, kterou vyvolává zablokovaný Hormuzský průliv. Podle ministryně jde o osvědčený postup, díky kterému mohou řidiči při tankování plné nádrže ušetřit až 400 korun.
