Netanjahu v kleštích. Izraelci požadují masivní údery na Libanon, tím by naštval Trumpa

Obnovení nočních bojů mezi Izraelem a Íránem výrazně prohloubilo politickou krizi, v níž se nachází izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten čelí nejvážnější politické výzvě své kariéry jen několik měsíců před nadcházejícími parlamentními volbami.
Situaci mu komplikuje rostoucí kritika ze strany opozice i vlastních spojenců, kteří požadují výraznou eskalaci bojů proti hnutí Hizballáh v Libanonu, a to i za cenu otevřeného rozporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle politologů se Netanjahu ocitl v pasti obvinění, že se příliš podřizuje americkým zájmům a plní Trumpovy pokyny, což omezuje možnosti jeho reakce.
Kritici izraelského premiéra se opírají o nedávné veřejné incidenty, včetně minulého telefonátu, během něhož měl americký prezident označit Netanjahua za blázna kvůli pokračujícím útokům v Libanonu. Hned po vypuknutí nedělní přestřelky začali izraelští politici na sociálních sítích tlačit na tvrdou odvetu a připravovat si půdu pro kritiku premiéra v případě, že vyhoví Trumpovým výzvám ke klidu zbraní.
Bývalý premiér Naftali Bennett, který je považován za hlavního kandidáta na Netanjahuova nástupce, označil situaci za moment pravdy pro suverenitu Izraele a varoval před pouhou symbolickou reakcí. Ještě ostřeji se vyjádřil krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který volal po útoku přímo na Teherán.
Zatímco nová politická aliance Naftaliho Bennetta a Jaira Lapida začala v průzkumech silně dotahovat na Netanjahuovu stranu Likud, veřejná podpora samotné války v Izraeli prudce klesá. Zatímco v březnu schvalovalo dosavadní vojenské úspěchy šedesát procent Izraelců, v minulém měsíci toto číslo propadlo na pouhých dvacet sedm procent.
Samotná vojenská krize se v tuto chvíli zdá být u konce, neboť íránské revoluční gardy oznámily pozastavení operací, byť s hrozbou mnohem tvrdší odvety v případě dalších nepřátelských akcí v jižním Libanonu. Podle prvních zpráv žádná z desítek íránských balistických raket nezasáhla svůj cíl a nezpůsobila oběti, zatímco předchozí izraelské údery v Bejrútu usmrtily dva lidi.
Plný politický dopad této krize na Netanjahua se teprve projeví, zejména kvůli tomu, jakým způsobem se Íránu daří propojovat vyjednávání o námořní dopravě v Perském zálivu s konfliktem na izraelsko-libanonské hranici. Podle bezpečnostních analytiků udělala Trumpova administrativa obrovskou chybu, když Íránu ukázala, že toto spojení obou konfliktů akceptuje, čímž legitimizovala jeho vliv v Libanonu.
Nejostřejší domácí kritika Netanjahuovy politiky tak nyní přichází od obyvatel severního Izraele, jejichž ostřelování ze strany Hizballáhu celou tuto poslední vlnu odvetných úderů odstartovalo. Experti však varují před předčasným odepisováním současného premiéra, který je známý svou politickou obratností a schopností využít i zdánlivé neúspěchy ve svůj prospěch.
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Zdroj: Libor Novák