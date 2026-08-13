Co znamená podpis příkazu o vakcínách? Trump nemění očkování, ale důvěru v medicinský zázrak

Exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně očkování nevyvolává změny v oficiálních zdravotnických doporučeních Spojených států, podle odborníků však mezi veřejností rozšiřuje nejistotu, zmatek a obavy. Dekret se snaží obnovit rozsáhlé změny v očkovacím kalendáři, které dříve prosazoval ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a které následně pozastavil federální soudce. Jelikož exekutivní příkazy slouží pouze jako vodítko pro úřady a nemění legislativu ani doporučení odborných vládních agentur, oficiální pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zůstávají beze změny.
Odborníci z oblasti veřejného zdraví podle webu The Guardian zdůrazňují, že fakticky se na nastavených vědeckých postupech nic nemění, avšak rétorika Bílého domu narušuje důvěru v vakcinaci bez opory ve vědeckých důkazech. Prezident jako vlivná figura svými výroky o nebezpečnosti vakcín či překonaných teoriích o jejich spojitosti s autismem vyvolává obavy, které mohou vést k nižší proočkovanosti, vážným onemocněním a v krajním případě i k úmrtím dětí.
Jedním z navrhovaných opatření v prezidentské rétorice je rozkládání očkování do více samostatných návštěv. Lékaři upozorňují, že rozestupy mezi jednotlivými dávkami jsou stanoveny na základě dlouholetých vědeckých výzkumů tak, aby zajišťovaly optimální imunitní odpověď organismu.
Častější návštěvy ordinací navíc zvyšují zátěž pro pediatry, přinášejí finanční náklady pro rodiny kvůli nehrazeným úkonům, vystavují děti vyššímu riziku nákazy v čekárnách a především odkládají získání potřebné ochrany proti infekčním nemocem.
Diskuse kolem očkování a autismu rovněž podle pediatrů přispívá ke stigmatizaci dětí s tímto poruchovým spektrem a tlačí některé rodiny k využívání neověřených a potenciálně nebezpečných metod léčby.
Prezident se v příkazu odvolává také na náboženskou svobodu, což by mohlo vytvořit tlak na jednotlivé státy USA k omezení povinného očkování pro docházku do škol. Federální povinnost očkování v USA neexistuje a většina států již náboženské či zdravotní výjimky umožňuje, přičemž státy bez náboženských výjimek u soudů své legislativní postupy opakovaně obhájily.
Lékaři v praxi pozorují, že rodiče často podléhají dezinformacím a strachu ze sociálních sítí či z prohlášení vysokých politických činitelů. Pediatři proto zdůrazňují význam otevřeného dialogu a individuálního přístupu k rodičům bez poučování či odmítání péče. Včasná a věcná komunikace v ordinacích pomáhá obavy rodičů rozptýlit a zajistit, aby děti dostaly potřebnou vakcinační ochranu bez zbytečných průtahů.
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Zdroj: Libor Novák