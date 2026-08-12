Padlo obvinění kvůli útoku v Tanvaldu. Útočníka poslal soud do vazby

Kriminalisté v úterý vznesli obvinění v případu pátečního útoku v Tanvaldu v Libereckém kraji. Útočníkovi, který skončil ve vazbě, hrozí za dvojnásobný pokus o vraždu až výjimečný trest.
Policie se případem zabývá od pátečního odpoledne, kdy k násilnému trestnému činu v Tanvaldu došlo. "Útočníka jsme bezprostředně po činu zadrželi, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí," uvedla tehdy na sociální síti X.
Již sobotu došlo k zásadnímu posunu ve vyšetřování útoku. "Ve věci pátečního násilného trestného činu v Tanvaldu probíhají úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, spáchaného na dvou osobách," sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podle nejnovějších informací již padlo obvinění. "Útočníka zadrženého v pátek v Tanvaldu jsme obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, spáchaného na dvou osobách," informovala policie na síti X. Soud poslal obviněného do vazby, hrozí mu 15 až 20 let odnětí svobody, případně výjimečný trest.
K události došlo v ulici Horská, kde v pátek zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Tři lidé utrpěli zranění, všichni jsou mimo ohrožení života. Podle informací webu novinky.cz měl být jedním ze zraněných sám pachatel.
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Zdroj: Libor Novák