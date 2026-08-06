Policie objasnila pomníček. V případu vraždy z roku 2010 pomohly vzorky DNA

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. srpna 2026 15:27

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Pražská policie se pochlubila objasněním takzvaného pomníčku. Kriminalisté z hlavního města totiž dopadli podezřelého z vraždy, která se stala před patnácti lety. Zásadní roli sehrály stopy DNA. Pro muže si došla zásahová jednotka. 

K vraždě došlo v listopadu 2010 mezi Sokolovskou ulicí a Rohanským nábřežím v Karlíně. Pejskař tam tehdy našel mrtvého muže v travnatém porostu. "Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných i řezných ran a podříznuté hrdlo," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Kriminalisté před necelými patnácti lety zahájili prověřování případu a pátrání po pachateli, avšak dostali se do slepé uličky. Podezřelého se jim stanovit nepodařilo, takže se z kauzy stal takzvaný pomníček. 

Zlomová událost přišla v úvodu letošního roku, kdy byl odebrán vzorek DNA muži, jenž se v lednu dopustil nebezpečného vyhrožování vůči své sestře v Jungmannově ulici. Letos v červnu přišla vyšetřovatelům zpráva z kriminalistického ústavu, jehož pracovníci poukázali na dotyčného v souvislosti s případem vraždy v roce 2010. 

V červenci si pro muže došli kriminalisté z oddělení vražd ve spolupráci se zásahovou jednotkou. Následně bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření z vraždy, za kterou hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest. 

"Podezřelý se k činu při výslechu nedoznal, motiv činu v tuto chvíli není jasný a stíhání je vedeno vazebně. V rámci vyšetřování budou vypracovány znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie," dodal mluvčí Daněk. 

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