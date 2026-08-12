MAPA: Kde pozorovat zatmění Slunce? Najděte si místo přímo ve vašem okolí

Dnešní podvečerní úplné zatmění Slunce představuje výjimečnou událost, na kterou Evropa čekala dlouhých 27 let. Měsíc se postaví přímo mezi Zemi a Slunce a úzký pás územi od Islandu přes severní Španělsko až po Baleárské ostrovy zahalí do temnoty. Jedná se o první úplné zatmění pozorovatelné z evropské pevniny od roku 1999. Celou událost navíc doprovází velmi neobvyklá astronomická geometrie, která z tohoto úkazu dělá jeden z nejvíce očekávaných zážitků celé generace.
Hlavním specifikem letošního zatmění ve Španělsku je jeho časování na samotný závěr dne. Zatímco většina podobných úkazů nad obydlenými oblastmi nastává během dne se Sluncem vysoko na obloze, dnešní zatmění přichází v podvečer přímo během takzvané zlaté hodinky. Slunce se v momentě úplného zakrytí bude nacházet pouze 2 až 10 stupňů nad západním obzorem. Návštěvníci tak uvidí sluneční koronu rámovanou hřejivými tóny španělského letního večera těsně nad horizontem.
Geografické umístění nízko položeného Slunce na obloze však přináší zásadní logistickou výzvu v podobě hledání vhodného pozorovacího místa. Nízká výška nad horizontem znamená, že jakákoliv terénní překážka na západě může celý výhled zcela překazit. Pohled na zakryté Slunce dokáže zastínit i menší kopec, stromořadí nebo městská zástavba. Správná volba stanoviště s zcela otevřeným obzorem je proto pro sledování klíčová.
Dnešní astronomický večer navíc nabízí ještě další vzácné úkazy na noční obloze. Současně se zatměním totiž vrcholí každoroční meteorický roj Perseid. Během krátkých minut úplného zatmění se obloha ztmaví natolik, že pozorovatelé mohou na obloze zachytit jasné meteory prolétávající přímo kolem sluneční korony. Vzácnou konstelaci doplnilo již ráno před svítáním viditelné seřazení šesti planet na ranní obloze.
Kvalitní výhled na nadcházející podvečerní zatmění Slunce tak nabídnou především vyvýšená místa v krajině, jako jsou náhorní planiny, vrcholy kopců nebo plochy těžebních výsypek. V městském prostředí pak možnosti pozorování závisí zejména na orientaci jednotlivých ulic nebo na výškovém umístění konkrétního bytu.
Pro přesnou představu o pohybu slunečního stínu v pozdních odpoledních hodinách mohou zájemci využít specializovaný webový nástroj Shadowmap (z důvodu velké vytíženosti se může načítat déle) nebo stejnojmennou mobilní aplikaci zaměřenou na vizualizaci stínů v terénu a městské zástavbě. Po nastavení patřičného času zatmění se na mapě ukáže, která místa budou tou dobou ještě osvětlená a tudíž kde bude možno zatmění pozorovat.
Obyvatelé České republiky uvidí během dnešního podvečera pouze částečné zatmění, které však i tak nabídne mimořádnou podívanou. Na samotné úplné zatmění si bude muset české území počkat až do října roku 2135.
Částečné zatmění Slunce v České republice začne v západních Čechách, například v Chebu či Plzni, krátce před půl osmou večer kolem 19:20 a svého středu dosáhne ve 20:12 při zakrytí slunečního kotouče z téměř 87 procent.
V Praze se měsíční stín poprvé dotkne Slunce v 19:19, přičemž maximální fáze zatmění nastane v 20:11. Na východě republiky, například v Hradci Králové, Brně nebo Ostravě, začne úkaz ve stejný čas kolem 19:19, avšak jeho střed proběhne mezi 20:10 a 20:12, což v mnoha moravských a slezských městech splývá s samotným západem Slunce i koncem celého úkazu.
Na mnoha místech po celé republice pořádají astronomické instituce i místní spolky organizovaná veřejná pozorování. Přehled akcí nabízí Česká astronomická společnost, přičemž návštěvníci mohou zamířit do Planetária Ostrava, na Štefánikovu hvězdárnu v Praze nebo na hvězdárnu v Teplicích. Speciální programy se konají také v Ondřejově, na Ještědu či na vybraných regionálních letištích.
Na řadě stanovišť je sledování slunečního úkazu spojeno také s nočním pozorováním meteorického roje Perseid. Programy na hvězdárnách v Žebráku, Chomutově nebo Slaném tak po západu Slunce plynule navazují sledováním noční oblohy. Kompletní úplné zatmění s maximální délkou trvání přes dvě minuty mohou dnes pozorovat pouze lidé ve vybraných oblastech Španělska, Islandu, Grónska a nad severním Atlantikem.
Pás úplného zatmění vstoupil na španělskou pevninu na severozápadním pobřeží v Galicii a postupuje dále na jihovýchod směrem k Středozemnímu moři. Samotná fáze úplného zakrytí trvá v závislosti na přesné poloze od 30 sekund do necelých dvou minut. Mezi klíčová města ležící přímo v pásu totality patří například A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, León, Burgos, Zaragoza nebo Palma de Mallorca. Větší metropole jako Madrid nebo Barcelona uvidí pouze částečné zatmění.
Pro úspěšné pozorování hrají zásadní roli také meteorologické podmínky a historická pravděpodobnost oblačnosti. Oblast atlantického pobřeží na severu vykazuje v srpnu průměrnou oblačnost kolem 60 procent, což přináší značné riziko zakryté oblohy. Mnohem lepší výhody nabízí vnitrozemí v údolí řeky Ebro kolem města Zaragoza nebo Huesca, kde historická statistika udává oblačnost pod 30 procent. Velmi dobré podmínky s vysokou šancí na slunečné počasí nabízí také Burgos v oblasti Kastilie a Leónu.
16. července 2026 13:55
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Zdroj: Libor Novák