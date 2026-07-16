Google zakročil. Z obchodu Play smazal ruský mail, sociální síť i chatovací aplikaci Kremlu

Ruská komunikační platforma Max, kterou podporuje Kreml, byla ve čtvrtek stažena z obchodu Google Play. Stalo se tak pouhé dva dny poté, co Evropská unie uvalila sankce na mateřskou společnost VK, která za vývojem aplikace stojí. Ačkoli bezprostřední souvislost mezi sankcemi a stažením nebyla oficiálně potvrzena, k obdobnému kroku se již v červnu odhodlala společnost Apple, která aplikaci odstranila ze svého App Store.
Podle nezávislého ruského média Astra mizí z obchodu Google Play také další služby vlastněné holdingem VK, jako jsou sociální síť Odnoklassniki nebo e-mailový portál Mail.ru. Rada Evropské unie v tiskové zprávě k novým sankcím uvedla, že pod sankční seznam spadá samotná společnost VK i její dceřiná firma Communication Platform LLC, která je pod dohledem ruské tajné služby FSB zodpovědná za vývoj a správu aplikace Max.
Podle unijních představitelů obsahuje aplikace rozsáhlé nástroje pro sledování uživatelů, které jsou následně využívány k represivním krokům proti kritikům ruské agrese na Ukrajině.
Aplikaci Max představila společnost VK v roce 2025 jako ruskou obdobu čínského WeChatu, která kromě posílání zpráv integruje sociální sítě, digitální identitu, platby a přístup ke státním službám. Ruský prezident Vladimir Putin platformu dříve propagoval jako bezpečný nástroj pro posílení technologické suverenity země. Bezpečnostní experti však upozorňují, že aplikace postrádá koncové šifrování, což ruským úřadům umožňuje snadný přístup k veškeré komunikaci uživatelů.
Krok společnosti Google přichází v době, kdy Moskva systematicky potlačuje používání zahraničních platforem. V Rusku jsou již zakázány sítě Facebook či Instagram a výrazně omezena je také rychlost stahování na platformě YouTube.
V průběhu letošního roku navíc v zemi vstoupil v platnost úplný zákaz aplikace Telegram, což vyvolalo stížnosti veřejnosti a zkomplikovalo vnitřní komunikaci v ruské armádě. Zakladatel Telegramu Pavel Durov sice v dubnu vydal aktualizace, které měly vládní blokádu obejít, ruské úřady se však nadále snaží domácí uživatele přesměrovat na plně kontrolované národní platformy.
12. června 2026 16:27
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Zdroj: Libor Novák